快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「投資運火燙」：賺進大把鈔票

養豬場爆非洲豬瘟 台中農業局：王姓獸醫佐未到豬場僅「電話問診」

毛巾晾乾仍散發臭味是沒洗乾淨嗎？防止「異味回潮」3個關鍵習慣

國防部反制認知作戰 披露心戰大隊戰略溝通畫面

中央社／ 台北27日電

中共官媒央視昨天報導，共軍空軍部隊在台灣周邊展開模擬對抗訓練。國防部則發布戰訓影片反制中共認知作戰，除了再披露M1A2T實彈射擊120公厘戰車砲、海空軍訓練實況外，也強調，心戰大隊在無形戰場上執行戰略溝通，為抵禦認知戰最前線。

中共官媒央視軍事頻道昨天報導，共軍東部戰區空軍多支部隊展開實戰化訓練，並在台灣周邊海空域展開模擬對抗訓練。

對此，國軍除了正執行年度重大演習，分別是陸軍的「陸勝一號」操演及空軍的「天龍操演」外，國防部政戰局心戰大隊也製作影片，並於「國防部發言人」等官方社群發布，藉此反制中共認知作戰。

國防部在影片中披露戰機、防空飛彈車實彈射擊的畫面，並提及，「空軍，捍衛這片藍天以確保領空安全」；海軍，則是「迎風破浪前進，守護海疆防線」；陸軍部分，則披露新式戰車M1A2T實彈射擊120公厘戰車砲的震撼畫面，以及特戰行軍的背影，強調「陸軍腳踏這片土地，保護心愛的家園」。

國防部也強調，在無形的戰場上，心戰大隊則是抵禦敵人認知作戰的最前線並執行戰略溝通。畫面也披露心戰大隊官兵於錄音間、剪接室製作媒體識讀、認知小學堂等節目，同時亦有心戰喊話車、近程戰術無人機等裝備運用畫面。

國防部最後表示，鞏固民眾的心防，只為了台灣民主與自由，「面對威脅我們不畏懼，面對挑釁我們不退讓，因為我們是中華民國國軍」。

國防部 心戰大隊 空軍

延伸閱讀

台灣光復80周年敏感時刻 央視：多架共機赴台島周邊模擬對抗訓練

無人機族群 法人看好

司令部「中正堂」悄悄改名！陸軍：營區整建彰顯軍風 蔣公銅像還在

桃園捕蜂隊員被螫死...近半過敏體質 市府購救命筆、委專業接手

相關新聞

共軍水橋級艦模擬搶灘登陸 我外島防衛作戰面臨轉型

中共研發測試水橋級（Shiuqiao landing barges）兩棲登陸駁船，頻繁出海測試，最近被發現三船一組的駁船，在浙江象山大沙村模擬登陸訓練。由衛星照片觀察，登陸操演當地屬於港、灣、澳合一地型，與我金門、馬祖、澎湖海岸極為類似。

冷眼集／空喊台灣之盾 不如強化軍隊後勤

國軍苦於編現比嚴重不足，為了拯救人力荒，歷屆政府都曾調整待遇。賴政府雖拒絕編列立院通過的加薪預算，但目前的少尉與二等兵，...

軍品委商經營 官兵怨迷彩服、野戰靴常缺貨

四年前國軍推動官兵個人裝備優化，改採委商經營，每人每年有九八六○元的採買點數。然而實施以來，官兵抱怨不少，例如迷彩服、野...

陸軍司令部「中正堂」改名 帥化民譏：綠營應很想改成「清德堂」

陸軍司令部將大禮堂由「中正堂」改名為「忠誠堂」，國民黨前立委帥化民譏諷，執政當局應該是想乾脆改成「清德堂」吧？他舉中正紀...

陸勝一號「旅對抗」操演 7天6夜仿真實戰場

陸軍昨起展開為期七天六夜的「陸勝一號」旅對抗演習，實兵對抗演練，驗證戰備訓練成效。陸軍司令部指出，這次參演雙方特別編配陸...

陸軍司令部 中正堂悄改名忠誠堂

民進黨政府積極推動處理威權象徵，位於桃園龍潭的陸軍司令部大漢營區大禮堂「中正堂」，日前悄悄更名「忠誠堂」，立委質疑曾任前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。