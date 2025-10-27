國防部反制認知作戰 披露心戰大隊戰略溝通畫面

中共官媒央視昨天報導，共軍空軍部隊在台灣周邊展開模擬對抗訓練。國防部則發布戰訓影片反制中共認知作戰，除了再披露M1A2T實彈射擊120公厘戰車砲、海空軍訓練實況外，也強調，心戰大隊在無形戰場上執行戰略溝通，為抵禦認知戰最前線。

中共官媒央視軍事頻道昨天報導，共軍東部戰區空軍多支部隊展開實戰化訓練，並在台灣周邊海空域展開模擬對抗訓練。

對此，國軍除了正執行年度重大演習，分別是陸軍的「陸勝一號」操演及空軍的「天龍操演」外，國防部政戰局心戰大隊也製作影片，並於「國防部發言人」等官方社群發布，藉此反制中共認知作戰。

國防部在影片中披露戰機、防空飛彈車實彈射擊的畫面，並提及，「空軍，捍衛這片藍天以確保領空安全」；海軍，則是「迎風破浪前進，守護海疆防線」；陸軍部分，則披露新式戰車M1A2T實彈射擊120公厘戰車砲的震撼畫面，以及特戰行軍的背影，強調「陸軍腳踏這片土地，保護心愛的家園」。

國防部也強調，在無形的戰場上，心戰大隊則是抵禦敵人認知作戰的最前線並執行戰略溝通。畫面也披露心戰大隊官兵於錄音間、剪接室製作媒體識讀、認知小學堂等節目，同時亦有心戰喊話車、近程戰術無人機等裝備運用畫面。

國防部最後表示，鞏固民眾的心防，只為了台灣民主與自由，「面對威脅我們不畏懼，面對挑釁我們不退讓，因為我們是中華民國國軍」。