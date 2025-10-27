聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／空喊台灣之盾 不如強化軍隊後勤

聯合報／ 本報記者程嘉文

國軍苦於編現比嚴重不足，為了拯救人力荒，歷屆政府都曾調整待遇。賴政府雖拒絕編列立院通過的加薪預算，但目前的少尉與二等兵，月薪也已明顯高於同齡青年的水平。然而部隊招募始終困難，軍人與軍隊形象也始終不理想。究其原因，軍中後勤表現窳劣，讓人興起不如歸去之嘆，絕對要在黑名單記一大「功」。

現代商學中的倉儲、物流等技術，其起源正是軍隊的後勤體系。然而國軍在此方面表現，恐怕多數人都難有好評。由於零附件缺料導致單位妥善率不足，或擔心替補耗材無法供應到位，又須應付定期的裝備檢查，導致把裝備「供」起來不敢用，結果不僅使單位實際戰力低於表面數字，官兵即使不必自掏腰包找「六級廠」（營外廠商）解決難題，對單位的向心力也絕對大打折扣。從此次立委質詢後，社群網站留言一面倒痛批，可知這些陳陳相因的負面觀感，給國軍帶來多大的形象傷害。

這些嚴重拖累國軍的弊病，很大因素來自於「勤儉建軍」傳統，因為預算長期不足，但薪水不能拖欠，新裝備不能不買，作業維持費只好長期處於低水位。

然而，從蔡政府以來，國防預算明顯調升，「怕弄壞不敢用」不該還是理由，否則就代表國軍對裝備「有錢買、沒錢養」、「實際戰力低於帳面戰力」的問題，仍不願投注足夠資源去解決。

國軍五年前推動個裝委商與點數制度，確實是值得肯定的進步，每人每年近萬元點數也不算低。然而實施結果卻出現，最基本的軍服、軍靴，反而最常缺貨。如此離譜狀況顯示，得標廠商缺乏幫助國軍進步的愛國心，甚至基本的商業倫理都可能有問題。這是當初合約訂定就有瑕疵，抑或不曾認真要求履約？國防部都該認真檢討。

賴總統與顧部長，如果真想對國防有所建樹，希望軍中記得自己的貢獻，該做的不是「台灣之盾」之類打高空口號，而是讓官兵不要想到後勤，就多累積一分負面印象。

國軍 國防部 賴政府 國防預算 台灣之盾

延伸閱讀

「失蹤」權勢者去哪？習近平清洗前朝舊臣 一文看中共高層的殘酷鬥爭

專家看中共四中：習近平用人而不信 已無人可用

文革後最大整肅 習近平刀刃向內 一口氣摘掉軍方27星

你不知道的故宮…故宮國父銅像 背後藏台海危機中的台法外交秘史

相關新聞

冷眼集／空喊台灣之盾 不如強化軍隊後勤

國軍苦於編現比嚴重不足，為了拯救人力荒，歷屆政府都曾調整待遇。賴政府雖拒絕編列立院通過的加薪預算，但目前的少尉與二等兵，...

軍品委商 官兵怨迷彩服、野戰靴常缺貨

四年前國軍推動官兵個人裝備優化，改採委商經營，每人每年有九八六○元的採買點數。然而實施以來，官兵抱怨不少，例如迷彩服、野...

共諜吳石案審判官求情 反遭蔣中正革職記過再加判2死刑

1950年轟動一時的共諜吳石案，最近因為陸劇「沉默的榮耀」受到矚目，吳石案案發後，總統府指派三位戰略顧問蔣鼎文、韓德勤、劉詠堯，擔任審判長與審判官，與軍法官一起會審。蔣鼎文等3人宣判前，請示蔣中正是否對吳石等4位主犯能夠不要判極刑，蔣中正反而怒責3人審判不公，將3人革職查辦。其他8位涉案人，蔣中正介入司法審判，不滿判刑過輕，下令復審後，還是不滿意，自己挑出其中2位倒楣軍官，改判死刑。

陸軍司令部「中正堂」改名 帥化民譏：綠營應很想改成「清德堂」

陸軍司令部將大禮堂由「中正堂」改名為「忠誠堂」，國民黨前立委帥化民譏諷，執政當局應該是想乾脆改成「清德堂」吧？他舉中正紀...

陸勝一號「旅對抗」操演 7天6夜仿真實戰場

陸軍昨起展開為期七天六夜的「陸勝一號」旅對抗演習，實兵對抗演練，驗證戰備訓練成效。陸軍司令部指出，這次參演雙方特別編配陸...

陸軍司令部 中正堂悄改名忠誠堂

民進黨政府積極推動處理威權象徵，位於桃園龍潭的陸軍司令部大漢營區大禮堂「中正堂」，日前悄悄更名「忠誠堂」，立委質疑曾任前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。