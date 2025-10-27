冷眼集／空喊台灣之盾 不如強化軍隊後勤

國軍苦於編現比嚴重不足，為了拯救人力荒，歷屆政府都曾調整待遇。賴政府雖拒絕編列立院通過的加薪預算，但目前的少尉與二等兵，月薪也已明顯高於同齡青年的水平。然而部隊招募始終困難，軍人與軍隊形象也始終不理想。究其原因，軍中後勤表現窳劣，讓人興起不如歸去之嘆，絕對要在黑名單記一大「功」。

現代商學中的倉儲、物流等技術，其起源正是軍隊的後勤體系。然而國軍在此方面表現，恐怕多數人都難有好評。由於零附件缺料導致單位妥善率不足，或擔心替補耗材無法供應到位，又須應付定期的裝備檢查，導致把裝備「供」起來不敢用，結果不僅使單位實際戰力低於表面數字，官兵即使不必自掏腰包找「六級廠」（營外廠商）解決難題，對單位的向心力也絕對大打折扣。從此次立委質詢後，社群網站留言一面倒痛批，可知這些陳陳相因的負面觀感，給國軍帶來多大的形象傷害。

這些嚴重拖累國軍的弊病，很大因素來自於「勤儉建軍」傳統，因為預算長期不足，但薪水不能拖欠，新裝備不能不買，作業維持費只好長期處於低水位。

然而，從蔡政府以來，國防預算明顯調升，「怕弄壞不敢用」不該還是理由，否則就代表國軍對裝備「有錢買、沒錢養」、「實際戰力低於帳面戰力」的問題，仍不願投注足夠資源去解決。

國軍五年前推動個裝委商與點數制度，確實是值得肯定的進步，每人每年近萬元點數也不算低。然而實施結果卻出現，最基本的軍服、軍靴，反而最常缺貨。如此離譜狀況顯示，得標廠商缺乏幫助國軍進步的愛國心，甚至基本的商業倫理都可能有問題。這是當初合約訂定就有瑕疵，抑或不曾認真要求履約？國防部都該認真檢討。

賴總統與顧部長，如果真想對國防有所建樹，希望軍中記得自己的貢獻，該做的不是「台灣之盾」之類打高空口號，而是讓官兵不要想到後勤，就多累積一分負面印象。