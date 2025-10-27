軍品委商 官兵怨迷彩服、野戰靴常缺貨

四年前國軍推動官兵個人裝備優化，改採委商經營，每人每年有九八六○元的採買點數。然而實施以來，官兵抱怨不少，例如迷彩服、野戰靴等重要品項常缺貨、部分品項價格離譜、同品項不同軍種卻價格不一等。立委因此要求，通用品項應有共同售價，長期缺貨廠商必須計罰，更要停止年底逼基層「消化點數」。

國民黨立委徐巧芯上周質詢，國軍自二○二一年起，採行服裝供售站委商、網路下單、點數扣抵模式，但仍出現離譜狀況，例如毛巾的市價通常不到五十元，卻只提供有品牌的選項，陸海空軍各要一一○、一○○、九十元，人數最多的陸軍反而最貴。又如陸軍雨衣，大衣式與兩件式各要二九○○與二七○○元，不僅高於市面行情，也比款式相同的空軍多了一一五至八三○元。更糟的是，許多常用品長期缺貨，到年底點數若沒花完又得寫報告，只好去買沒必要的東西，讓基層倍覺剝奪感。

她因此提出，國防部對於跨軍種的規格相同品項，應作到同品同價，並開放官兵可在App上跨軍種比價；對於熱門品項訂定缺貨天數標準，一旦超過就裁罰或替代；剩餘點數可沿用一年或換為現金券，杜絕「逼花」；公布採購規格、驗收標準、議價紀錄與利潤上限，必要時請審計單位進場；清查是否有不當綁約、指定品牌、圖利的疑慮，若有就移送調查。國防部長顧立雄當場未具體應允，但承諾回去會檢討。

這個話題在軍中引起廣大回響，許多官兵到徐巧芯臉書留言表示「質詢打到痛點」、「還好沒被罷免」。記者詢問官兵的普遍意見是，供售站最常缺貨的，不是運動鞋、內衣之類軍民通用品，而是部隊出操要用到的迷彩服、戰鬥靴，往往有點數，卻無法使用。也有官兵指出，前幾年國軍改用綠色麂皮戰鬥靴，當時品質甚佳，這幾年配發的新靴子，防滑與耐用度明顯退步，許多人寧可另外花錢到外面買同款式靴子。

國軍服裝供售係採各軍種分別開標，目前海空軍各由新光、生活工場供應，陸軍剛於本月中決標，由台南企業與斐樂公司共同勝出。

一位軍旅生涯長期留美的退將說，美軍官兵個裝也是在供售站（ＰＸ）採買，但不同於國軍是得標廠商一家提供，而是只要通過合約規範的廠商，產品都可以上架，官兵有多種品項可選擇，產品間仍有市場競爭，自然不易發生離譜價格與差勁服務。

徐巧芯表示，國軍的副食品供應，目前正是採取多家廠商供貨，規格必須符合統一規範的形式，服裝供售站未來也可往這方向考慮。