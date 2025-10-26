空軍天龍操演27日登場 高強度戰技驗證聯戰效能

為強化戰力，除了陸軍「陸勝一號」操演實施中，空軍年度重大演習「天龍操演」將於27日起至31日登場，除了地面防空部隊參訓外，將以空對空、空對海、空對地戰技方式驗收年度戰備成果、驗證與相關單位聯合作戰效能，並選拔各競賽第一名。

中共近年不斷對台文攻武嚇，並以機艦侵擾台灣周邊海空域，並不時逾越台海中線，並在周邊區域舉行軍演，嚴重衝擊區域和平穩定；國軍除持續國造及對外籌獲軍備，也強化訓練力度及改革制度，以因應可能的潛在威脅。

國軍10月共有3大操演，分別是已經落幕的海軍「海強操演」（13日至17日），目前正在實施的陸軍「陸勝一號」操演（25日至31日），以及將於27日起至31日舉行的空軍「天龍操演」。

天龍操演部分，除了地面防空部隊操演外，將以空對空、空對海、空對地戰技方式驗收年度戰備成果、驗證與相關單位聯合作戰效能外，也將選拔出各項競賽第一名，作為飛官標竿。

操演中亦有諸多高強度課目，例如「防空攔截暨AGTS射擊」。空軍曾公開說明，此課目在於模擬飛行員「接獲命令後緊急起飛」、「空中完成目標辨認後實施飛彈模擬攻擊」，最後是如同「捍衛戰士」裡的經典場景「Dogfight」一樣，兩方戰機在空中高速纏鬥，考驗飛行員如何在「快速」、「高壓」、「高G力」下的臨場應對，達成驅離敵機任務。