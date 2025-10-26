陸軍司令部 中正堂悄改名忠誠堂

民進黨政府積極推動處理威權象徵，位於桃園龍潭的陸軍司令部大漢營區大禮堂「中正堂」，日前悄悄更名「忠誠堂」，立委質疑曾任前總統蔡英文侍衛長的陸軍司令呂坤修政治表態，但忠誠應是對國家，不是對執政者。陸軍司令部解釋，改名是為彰顯軍風。

軍方在各大型營區基地多半設有大禮堂，如早年岡山空軍官校沿襲杭州筧橋時期慣例，將大禮堂命名為「家枚堂」，以紀念創校初期殉職的飛行教官，後來三軍統一將各營區大禮堂定名「中正堂」。

陸軍司令部大漢營區的「中正堂」兩個多月前悄悄更名「忠誠堂」，國民黨立委李彥秀質疑，這是配合執政黨政策，假轉型正義之名，行去蔣化政治工程，呂坤修帶頭更名，以軍方鄒纓齊紫行事風格，未來各營區必定爭相效仿，但改名不如改心、整飭軍紀，重振人民對軍紀的信心。

陸軍司令部表示，考量營區內尚無以陸軍「忠誠精實」軍風命名的建築，七月初配合大漢營區更新規畫，將集會場館與體育場館分別命名「忠誠堂」與「精實館」，彰顯陸軍「忠誠精實」軍風，陸軍是聯合國土防衛主要戰力，「忠誠精實」軍風是歷任陸軍官兵的重要精神指引，重新命名以勉勵全軍赤忠為國、無愧職守，並以高標準的實人、實地、實物、實時、實戰為要求，成為守護國家的堅強後盾。

司令部官員表示，大漢營區多數營舍均已超過四十年歷史，近年陸續推動整建更新，對於外界質疑軍方配合轉型正義而推動「去蔣化」更名，官員強調「司令部大門口的蔣公銅像還在」，蔣公對國軍歷史及中華民國發展有重要地位，過去已多次向促轉會等單位溝通保留蔣公銅像。

國民黨立委馬文君說，中正堂三個字並非個人崇拜，是源自蔣中正擔任黃埔軍校校長時所奠定的革命軍精神忠於國家、憲法及人民。「中正」代表軍人內在的操守與正直，陸軍司令部將中正堂改名為「忠誠堂」，沒有歷史就是政治表態，她不反對軍人談忠誠，但忠誠應該是對國家、對制度，而不是對執政者，軍隊的價值在於中立，任何帶有政治色彩的象徵調整，會動搖社會對軍隊信任。

民眾黨立委林國成說，軍方是國家的軍方，不是民進黨的軍方，應要保持中立，不應透過意識形態拍馬屁、迎合上意，民進黨可以創造歷史但不能抹煞歷史。