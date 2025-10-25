陸軍司令部「中正堂」改名 帥化民譏：綠營應很想改成「清德堂」

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
陸軍司令部大漢營區內的大禮堂「中正堂」，7月間更名為「忠誠堂」，國民黨前立委帥化民譏諷，當權者應該很想改成「清德堂」。圖／中華民國陸軍臉書官方粉專
陸軍司令部大漢營區內的大禮堂「中正堂」，7月間更名為「忠誠堂」，國民黨前立委帥化民譏諷，當權者應該很想改成「清德堂」。圖／中華民國陸軍臉書官方粉專

陸軍司令部將大禮堂由「中正堂」改名為「忠誠堂」，國民黨前立委帥化民譏諷，執政當局應該是想乾脆改成「清德堂」吧？他舉中正紀念堂的例子強調，沒有歷史的國家是很悲哀的，一個國際城市怎麼少得了歷史？外國人來台要看故宮、中正紀念堂，要看其中的故事，沒有人會要看什麼「清德館」。

帥化民感嘆，民進黨恨不得把中華民國全部改完，不曉得現在年輕的阿兵哥們對中正堂改名恐怕沒有什麼感覺，因為課綱改了以後，已經不清楚以前的歷史。

他強調，大家不想想看，假如沒有蔣中正的話，那今天台灣早就已經變成大陸的了！當年的文革、破四舊等等，直到最近20年才能吃飽飯。回頭看看台灣，享受了70年的和平日子，其中有30年事過得很舒服的，對這樣的歷史，怎麼可以刻意改變它的真相？

帥化民同時以中正紀念堂的例子指出，蔣中正畢竟是歷史上有名的盟軍元帥，對於國家的統一、台灣的復興發展都有貢獻，台灣哪裡還能找出一個四大強國的領袖？

他指出，就像去到巴黎一定要看的就是羅浮宮、艾菲爾鐵塔等景點，外國人來台灣參觀旅遊，想要看的也是故事，一定要看的景點就是故宮、中正紀念堂，「不會是甚麼清德館。」

他強調，台北市畢竟是一個國際都市，外國人來參觀旅遊同時要看的是故事，一個國際城市怎麼少得了歷史？沒有歷史的國家是很悲哀的，若執政者還想做這些跳樑小丑的事情，就讓他們去吧，「總有一天會翻盤的」。

國民黨前立委帥化民認為，台北市畢竟是一個國際都市，外國人來參觀旅遊同時要看的是故事，一定要看的景點就是故宮、中正紀念堂，沒有歷史的國家是很悲哀的，一個國際城市怎麼少得了歷史？圖／聯合報系資料照片
國民黨前立委帥化民認為，台北市畢竟是一個國際都市，外國人來參觀旅遊同時要看的是故事，一定要看的景點就是故宮、中正紀念堂，沒有歷史的國家是很悲哀的，一個國際城市怎麼少得了歷史？圖／聯合報系資料照片

