司令部「中正堂」悄悄改名！陸軍：營區整建彰顯軍風 蔣公銅像還在

民進黨政府積極推動處理威權象徵，位於桃園龍潭的陸軍司令部大漢營區內就傳出，原有作為大禮堂之用的中正堂，日前悄悄更名為「忠誠堂」，引發陸軍司令呂坤修政治表態的質疑。陸軍司令部解釋，配合大漢營區環境重新規劃，將大禮堂和體育館分別命名為「忠誠堂」與「精實館」，以彰顯陸軍「忠誠精實」的軍風。

軍方在各大型營區基地，多半設有可供大型典禮、集會、上課乃至於播放影片等休閒文康功能的大禮堂，如早年岡山空軍官校沿襲杭州筧橋時期慣例，將大禮堂命名為「家枚堂」，以紀念早年殉職的飛行教官，後來三軍統一將各營區大禮堂定名「中正堂」。

據了解，陸軍司令部大漢營區的「中正堂」，在二個多月前已悄悄更名為「忠誠堂」。也由於在陸軍司令部營區中將中正堂更名極為敏感，因此，陸軍此舉也被質疑，是曾任前總統蔡英文侍衛長的呂坤修，對民進黨大力推動的轉型正義作表態。

陸軍司令部解釋，考量司令部營區內尚無以陸軍「忠誠精實」軍風命名建築，於7月初配合大漢營區生活設施與整體環境更新規劃，將分於主辦公大樓左右兩側的重要集會場館與體育場館，分別命名為「忠誠堂」與「精實館」，藉相互輝映以彰顯軍風。

司令部官員解釋，大漢營區多數營舍均已超過40年歷史，近年陸續推動整建及更新，如配合「興安計畫」重建勤務隊營舍、各棟建築物整修外觀及內部管線、整建營區環場慢跑道及圍牆等，原有中正堂及體育館，近期也配合整修並更名。

面對外界質疑軍方是否配合轉型正義而推動「去蔣化」更名？陸軍官員強調「司令部大門口的蔣公銅像還在！」官員指出，先總統蔣公對國軍歷史及中華民國發展有重要地位，過去也已多次向促轉會等單位溝通保留蔣公銅像。

陸軍司令部強調，陸軍是聯合國土防衛主要戰力，「忠誠精實」軍風是歷任陸軍官兵的重要精神指引，此次重新命名期藉以勉勵全軍赤忠為國、無愧職守，並以高標準的實人、實地、實物、實時、實戰為要求，成為守護國家的堅強後盾。