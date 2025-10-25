快訊

確定檢出非洲豬瘟！將通報世界動物衛生組織WOAH、暫停豬肉出口

近10年首例！國5離奇出現獼猴屍體 駕駛疑看猴釀連環車禍

68歲男砸百萬買小木屋搬鄉下 才三年退休金大縮水「被迫打工度日」

司令部「中正堂」悄悄改名！陸軍：營區整建彰顯軍風 蔣公銅像還在

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
陸軍司令部大漢營區內的大禮堂「中正堂」，7月間更名為「忠誠堂」，陸軍司令部解釋為配合營區生活設施與整體環境更新規劃而命名，以彰顯「忠誠精實」軍風。圖為陸軍113年集團結婚於司令部中正堂前合影。圖／中華民國陸軍臉書官方粉專
陸軍司令部大漢營區內的大禮堂「中正堂」，7月間更名為「忠誠堂」，陸軍司令部解釋為配合營區生活設施與整體環境更新規劃而命名，以彰顯「忠誠精實」軍風。圖為陸軍113年集團結婚於司令部中正堂前合影。圖／中華民國陸軍臉書官方粉專

民進黨政府積極推動處理威權象徵，位於桃園龍潭的陸軍司令部大漢營區內就傳出，原有作為大禮堂之用的中正堂，日前悄悄更名為「忠誠堂」，引發陸軍司令呂坤修政治表態的質疑。陸軍司令部解釋，配合大漢營區環境重新規劃，將大禮堂和體育館分別命名為「忠誠堂」與「精實館」，以彰顯陸軍「忠誠精實」的軍風。

軍方在各大型營區基地，多半設有可供大型典禮、集會、上課乃至於播放影片等休閒文康功能的大禮堂，如早年岡山空軍官校沿襲杭州筧橋時期慣例，將大禮堂命名為「家枚堂」，以紀念早年殉職的飛行教官，後來三軍統一將各營區大禮堂定名「中正堂」。

據了解，陸軍司令部大漢營區的「中正堂」，在二個多月前已悄悄更名為「忠誠堂」。也由於在陸軍司令部營區中將中正堂更名極為敏感，因此，陸軍此舉也被質疑，是曾任前總統蔡英文侍衛長的呂坤修，對民進黨大力推動的轉型正義作表態。

陸軍司令部解釋，考量司令部營區內尚無以陸軍「忠誠精實」軍風命名建築，於7月初配合大漢營區生活設施與整體環境更新規劃，將分於主辦公大樓左右兩側的重要集會場館與體育場館，分別命名為「忠誠堂」與「精實館」，藉相互輝映以彰顯軍風。

司令部官員解釋，大漢營區多數營舍均已超過40年歷史，近年陸續推動整建及更新，如配合「興安計畫」重建勤務隊營舍、各棟建築物整修外觀及內部管線、整建營區環場慢跑道及圍牆等，原有中正堂及體育館，近期也配合整修並更名。

面對外界質疑軍方是否配合轉型正義而推動「去蔣化」更名？陸軍官員強調「司令部大門口的蔣公銅像還在！」官員指出，先總統蔣公對國軍歷史及中華民國發展有重要地位，過去也已多次向促轉會等單位溝通保留蔣公銅像。

陸軍司令部強調，陸軍是聯合國土防衛主要戰力，「忠誠精實」軍風是歷任陸軍官兵的重要精神指引，此次重新命名期藉以勉勵全軍赤忠為國、無愧職守，並以高標準的實人、實地、實物、實時、實戰為要求，成為守護國家的堅強後盾。

陸軍 轉型正義 民進黨

延伸閱讀

獨／陸軍「勇虎」戰車機動任務履帶突斷 卡明新科大前下坡

各作戰區成立無人機大隊 陸軍：明年7月前全數成編

顧立雄：M1A2T戰車31日正式成軍 陸軍無人機大隊明年7月前編成

整理包／他們不當閃兵！盤點演藝圈「真男人」 涼山特勤、海龍蛙兵都留足跡

相關新聞

司令部「中正堂」悄悄改名！陸軍：營區整建彰顯軍風 蔣公銅像還在

民進黨政府積極推動處理威權象徵，位於桃園龍潭的陸軍司令部大漢營區內就傳出，原有作為大禮堂之用的中正堂，日前悄悄更名為「忠...

藝人花錢閃兵 弱視、智能障礙者曾在淡水河口衛戍中樞

多名藝人砸錢閃兵，引發批評。30年前曾在陸軍226師擔任過連輔導長的C先生說，現在役男免役率竟高達16%，但當時他連上不...

7天6夜「陸勝一號」旅對抗演習啟動 陸航、資電、無人機參演

陸軍從今天起正式展開為期7天6夜的「陸勝一號」旅對抗演習。陸軍司令部指出，這次參演雙方特別編配陸航、特戰、心戰、資通電等...

古寧頭戰役76周年首度放假 金防部太武山祭英靈緬懷陣亡將士

今年適逢「古寧頭戰役76周年」，為緬懷當年浴血奮戰的將士，陸軍金門防衛指揮部今日上午在太武山公墓舉行追悼紀念活動，由指揮...

為採購F-16新戰機已舉債200億元 至今1架未獲

審計部提出114年度中央政府總預算暨附屬單位預算案半年結算查核報告，內容披露，政府為了支應採購66架F-16C/D Bl...

陸劇「沈默的榮耀」吹捧吳石共諜案 監院調查曾疑遭槍決的非本人

陸劇「沈默的榮耀」在大陸獲好評，講述陸軍中將吳石等在台向中共華東局傳遞軍事情報，與國民黨展開交鋒。吳石等後來遭捕，「吳石...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。