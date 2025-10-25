藝人花錢閃兵 弱視、智能障礙者曾在淡水河口衛戍中樞

多名藝人砸錢閃兵，引發批評。30年前曾在陸軍226師擔任過連輔導長的C先生說，現在役男免役率竟高達16%，但當時他連上不但曾有弱視，還有中度智能障礙；C先生說，當時他們的連部在關渡橋淡水端旁的51高地，最重要的任務就是衛戍中樞，竟然有身心障礙者不但要當兵，還分發到他們連上保衛首都，十分不可思議。

C先生說，當時他們的連屬於關渡師河防營，營主要任務就是要防阻企圖自淡水河進犯台北中樞的來犯之敵。上級曾警告他們，若敵飛彈快艇能突破河防營的守備，沿著淡水河全速前進，大約7分鐘就能攻抵大稻埕附近的六號水門，而他的連又與對岸八里74高地的排哨是河防最後一線，如果這一線都沒攔住，總統府就守不住了。

C先生說，當時他們就被教育全連是保衛首都的最後關鍵，重要性可想而知，但分派到連上的兵牛鬼蛇神都有，多數都是被其他單位挑剩下來的兵；在哪個九年國民義務教育已經普及的年代，連上卻還有幾位文盲，連寫莒光作文簿都有困難，更別說刺龍刺鳳有案底的，有吸毒前科的也不少。

C先生說，這些都不打緊，當時軍法嚴，就算是在外面混過幫派的來當兵，該操的課、該站的哨，也不敢不從；但他連上竟然還有只能看到微光的弱視，以及中度智能障礙，這就會造成部隊極大的困擾。

C先生說，那位中度智能障礙的弟兄，一分到連上時就看得出來言行與其他人不同，常常傻傻地笑，對於指令更是無法正常應對，沒多久，這位弟兄也就變成老兵嘲弄的對象；也因此，C先生就特別注意這位弟兄，還特別交代班長要盯緊，但也有人質疑，這位弟兄是不是在裝瘋賣傻？

想裝傻逃避的可能性不能說不存在，但C先生也沒有證據能證明，這位弟兄是在裝，而這位弟兄也的確讓連上幹部頭大。當時人力吃緊衛哨卻很重，幹部實在不敢讓這位弟兄站哨，這也引發其他弟兄不滿，且為了避免這位弟兄出事，還要特別找人盯著，就更是麻煩。

最後，C先生決定要讓這位弟兄驗退，特別派政戰士陪這位弟兄到北投817醫院就診，醫生初步研判，確實有智能障礙疑慮，足以驗退，但也擔心裝瘋賣傻；因此，醫生特別要求要去函這位弟兄念過的國小調閱成績單，結果學校把成績單影本寄來，學業成績差就不用說，老師評語就寫著「該生有智力障礙」。醫生說，「確定不是裝的，驗退」。

沒多久，下基地在即，連上又獲得了一批新兵，但新的挑戰又來了。C先生說，在這次撥補的新兵中，有一位弟兄一來就說他看不到；C先生當然不相信，怎會有看不到的還來當兵，更經過新兵訓練分發到部隊。經詢問，這位弟兄說，自己只能看到微弱的光，至於為何不早早驗退，這位弟兄說，新兵中心班長告訴他，這樣的情況一下部隊就能驗退，所以撐完新訓時間就被分發了。

C先生心想，這根本就是新兵中心的連隊幹部不負責任，但人都來了，也只好再派政戰士處理驗退事宜。相對智能障礙可能可以裝，弱視經過醫生科學檢驗後就能判定；果不其然，這位弟兄真的是弱視，還好能趕在部隊下基地前走完程序，提早送這位弟兄回家。