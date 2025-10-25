古寧頭戰役76周年首度放假 金防部太武山祭英靈緬懷陣亡將士

今年適逢「古寧頭戰役76周年」，為緬懷當年浴血奮戰的將士，陸軍金門防衛指揮部今日上午在太武山公墓舉行追悼紀念活動，由指揮官黃先任中將主持，金門縣長陳福海、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、鄉鎮長及防區三軍重要幹部等共200多人出席，場面莊嚴肅穆。

這是古寧頭戰役紀念日首度放假，陳福海在受訪時表示，「放假是好事」；記者追問是否會爭取八二三戰役也比照放假，陳福海表示，政府施政全面性，要依法依規定才能放假，放不放假都要考量很多因素，像金酒公司一個放假少了幾千萬收入。

典禮由黃先任、陳福海擔任主祭官，與中央、地方首長及軍方幹部在忠烈殿上香、默哀，隨後前往陣亡將士墓區獻花追思；金防部也派出上百位官兵在每座將士墓碑前插上國旗、上香致敬，整個公墓旗海飄揚，英靈長眠山頭，令人肅然起敬。

典禮結束後，黃先任與陳福海兩人也環繞太武公墓的英雄塚走一圈表達追思，黃先任說明，太武山忠烈殿內供奉5350個牌位，公墓共有三座英雄塚，每座1500名、安葬約4500位古寧頭戰役無名將士，「這些都是最慘烈的英勇戰士，因查無姓名，才葬於千人塚。」陳福海則特別交代林務所要主動協助周邊樹木的修剪。

稍後，眾人轉往古寧頭萬聖祠參加「秋季古寧頭戰役陣亡將士祭典」，向軍民牌位上香，並參拜地藏王菩薩，為鄉親祈福。金防部強調，早前已於10月18日與縣府、閩聲愛樂協會合辦「太武雄風再現—古寧頭戰役76周年紀念音樂會」，為系列紀念活動揭開序幕。

黃先任表示，古寧頭不僅是戰史，更是和平的啟示，當年先烈以生命捍衛中華民國，證明「有實力的和平，才是真和平」。金防部全體官兵將繼承先烈職志，持續強化國防實力，守護國土主權與民主自由。