因應中國侵擾 海巡編特別預算295億元強化能力

海巡署表示，面臨中國軍事威脅及灰色行動襲擾，依「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」，編列295億餘元預算，強化海巡整體能力強化。此筆預算仍在立院審議。

海巡署今天透過資料表示，自今年1月起，中國海警船共有9艘30航次侵擾東沙海域，常以關閉船舶自動辨識系統（AIS）隱匿航行動態，採取灰色地帶侵擾，消耗台灣執法單位能量，並測試海巡勤務部署。

海巡署表示，中國海警船侵擾不僅違反國際法與航行慣例，更提高海上衝突風險，對此表達嚴正抗議及強烈譴責。

海巡署表示，從去年2月至今年8月底止，中國海警船航經金門水域，已達85航次，平均每月4.4航次、每次歷時2小時。另中國海監、科研船及其他公務船，同時段也有222艘次航經金門限制水域；293艘次航經金門禁止水域，平均每月11.7航次航經限制水域、15.4艘次航經禁止水域。

海巡署表示，去年2月14日發生金門事件，中共國台辦發言人事後提到廈金海域不存在禁止、限制水域後，中國海警自2月25日起假借執法巡查名義，實則在於金門水域進行騷擾。

海巡署表示，去年7月30日雙方簽署協商紀要後，中國海警及其他公務船仍未停止侵擾，從其航行態樣分析，已成為常態化騷擾，絕不是執法巡查，不僅影響兩岸氛圍，也破壞區域的和平與穩定。

針對維護海底電纜，海巡署表示，行政院已推動修正海纜七法，海巡接獲通知將協助查處。另接獲電信業者通報海纜疑遭外力破壞時，將依電信業者提供經緯度回放雷達航跡，調派艦艇攔查可疑船隻，並報檢方偵辦，在可辨識涉案船舶及海象許可前提，帶回涉案船舶偵辦。

海巡署表示，在「0214金門事件」發生後，全面籌補執勤人員應勤裝備，並檢討執法作業程序，包含巡防艦船艇全面裝設固定式舷外監視錄影設備、籌購微型攝影機（密錄器）、修正艦船艇人力規劃及裝備攜行基準要點。

海巡署表示，台灣持續面臨中國軍事威脅，整體海域情勢逐漸升溫，海委會須應處國安、治安、平安多元挑戰，尤其中國灰色行動襲擾，不斷試探我國防衛能量潛在破口，以年度預算及現有人力裝備，已無法有效應對當前嚴峻的國際情勢及不斷升級的灰色地帶威脅。

海巡署依因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算，編列新台幣295億餘元預算，強化海巡現代化與整體能力，但預算仍在立院審議。