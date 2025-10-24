為採購F-16新戰機已舉債200億元 至今1架未獲

審計部提出114年度中央政府總預算暨附屬單位預算案半年結算查核報告，內容披露，政府為了支應採購66架F-16C/D Block 70戰機的「中央政府新式戰機採購特別預算」案，除了國庫統籌調度外，已舉債200億元債務支應。

F-16 Block 70的GE F110發動機，供應鏈出狀況；戰機ALQ-254電戰系統，戰術測試不順利。美國空軍高階人員9月來台說明，年底能否交機數架已生變，明年能否按計畫交裝66架，美方已預示有困難。而我方目前是1架戰機都未獲得的狀況。

結算報告指出，政府為因應敵情威脅與迫切的國防需要，逐年籌獲高性能新式戰機，以提升聯合作戰效能，確保國家安全與區域和平穩定。國防部依據新式戰機採購特別條例第4條第1項：「本條例所需經費上限為新台幣2500億元，以特別預算方式編列，其預算編製不受預算法第23條不得充經常支出規定之限制。」的規定，編列中央政府新式戰機採購特別預算。

報告表示，這項特別預算執行期間自109至115年度止，分7個年度實施。歲入未編列預算，歲出預算數2472億2883萬元，依新式戰機採購特別條例規定，以移用以前年度歲計賸餘及舉借債務支應。

報告指出，經查核結果，此案歲出預算共編列2472億2883萬元，由國防部主管機關辦理。截至114年6 月底止，累計支出實現數1434億134萬餘元，預付款15萬餘元，占累計分配預算數1644億2720萬餘元的87.21％。

報告指出，此案融資調度預算數2472億2883萬元，包括債務的舉借2322億2883萬元、移用以前年度歲計賸餘150億元，截至114年6月底止，累計分配數2073億8396萬餘元，歲出預算所需財源，經舉借債務200億元，餘由國庫統籌調度支應。