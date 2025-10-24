陸劇「沈默的榮耀」吹捧吳石共諜案 監院調查曾疑遭槍決的非本人

陸劇「沈默的榮耀」在大陸獲好評，講述陸軍中將吳石等在台向中共華東局傳遞軍事情報，與國民黨展開交鋒。吳石等後來遭捕，「吳石案」牽連到中華民國多位軍方人士，吳石被判死刑，爆被執行死刑者非吳石本人。民國108年於時任監察委員高鳳仙（已故）的調查下，經現代技術鑑定，無證據足證執行死刑者並非吳石本人。

吳石案牽涉國防部第三廳副廳長、少將吳鶴予等，使致其遭冤獄10年，遂向監院陳情。根據監察院國防及情報委員會於108年4月18日通過高鳳仙提出的調查報告及對國防部的糾正案內容，高鳳仙表示，中共在國民黨內部最高情報官國防部中將參謀次長吳石，被中共命名為「密使一號」。

吳石在南京任國防部史政局中將局長時，自民國36年4月經投共立委何遂介紹與共產黨建立關係後，不斷將國民黨軍隊在東南、華南、台灣的部署情況等重要情報遞交華東局轉給毛澤東、周恩來直接收看，給投共的吳仲禧安插監察官方便向共黨提供部隊資訊，於民國38年3月將國民黨長江江防部署圖交給華東局，對中共取得國共戰爭的勝利產生關鍵作用。

吳石於同年10月因任國防部中將參謀次長而飛抵台灣後，由因涉貪去職投共之前中將總監陳寶倉及東南軍政長官公署總務處上校科長聶曦、第一處中校參謀方克華、第五處中校參謀江愛訓、空軍訓練司令部上尉參謀王濟甫等獲得相關軍事資訊，將所得情報派聶曦至香港交何遂或交給38年11月中共派遣來台聯絡員朱諶之轉呈毛澤東。

共黨在台組織「台灣省工作委員會」負責人蔡孝乾於39年1月29日被捕獲而供出朱諶之等400多位在台間諜，朱諶之於同年2月18日被逮捕，吳石太太王碧奎及聶曦因代辦共諜出境證而於2月底被逮捕，吳石因朱諶之供出而於39年3月1日蔣總統（指蔣中正）復職當日被逮捕。陳寶倉、方克華、江愛訓、王濟甫、王正均等被分別逮捕或扣押。國防部保密局於39年3月20日向總統蔣中正呈報其破獲吳石等之經過及提出偵查意見書，嗣後又發現黃德美、林志森、吳鶴予涉案。吳石、陳寶倉、聶曦、朱諶之等4人判死刑；王正均及林志森等判死刑、吳鶴予及方克華徒刑10年、江愛訓徒刑7年、王濟甫徒刑5年、黃德美及王碧奎無罪。

高鳳仙表示，國防部保密局破獲吳石案有助穩定台海局勢及維護國家安全，但高等軍法會審庭的原審判、復審均有重大違失，故糾正國防部。

高鳳仙表示，陳情人因吳石執行槍決前照片顯示臉頰上有顆痣，故質疑被執行死刑者並非吳石本人。監察院調查吳石執行死刑過程有三大疑點。第一，吳石槍決前照片顯示其右臉頰有一顆像痣的大黑點，其他生前照片則無任何黑點。

高鳳仙表示，第二，吳石槍決前、後均由側面照相，與其他死刑犯由正面照相者有違。第三，吳石遺囑報載係在獄中書寫卻由軍法局於槍決2個月後在畫冊內發現而通知家屬領回，且卷內查無遺囑內容，有違常理，亦與陳寶倉等人係宣判後在法庭書寫遺囑，由家屬等人領回者不同。