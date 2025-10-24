F-16明年全交機？顧立雄坦言挑戰

我國向美採購六十六架F-16C/D Block70戰機，國防部長顧立雄坦言明年全數交機「確實有挑戰」。

空軍參謀長李慶然昨證實，F-16新機為全數位化，工程整合遇到問題，已在解決中，今年應可試飛，預估年底前可完成組裝十架。國民黨立委馬文君關切「戰機採購特別預算」將在明年到期，國防部主計局表示，屆時將辦理預算保留。

美國參議院外交委員會廿二日上午口頭表決通過「豪豬法案」、「嚇阻中國侵略台灣」、「美國—台灣美洲夥伴」及「台灣國際團結」等十七項法案，接下來將送交參議院表決。

在涉台法案中，「豪豬法案」旨在簡化受美國「武器出口管制法」約束的對台軍售流程，以縮短正式通知國會軍售的時間及提高需要知會的金額門檻，讓台灣與北大西洋公約組織，以及日本、澳洲、韓國、以色列等「北約+」的成員享有同等軍售待遇。

另外，針對美國對台軍售延遲交付累積逾二○○億美元，我駐美代表俞大㵢指出，由於美國政府和美國國防企業都嘗試加快腳步，交付進度已經改善很多，但俞大㵢也指出，在美國總統川普第一任總統任期採購的F-16戰機，預計明年交貨，「可能面臨一點挑戰」，不過美方已經竭盡所能在加快速度。

立法院外交及國防委員會昨也關切我國向美採購六十六架F-16C/D Block70戰機的進度。李慶然強調，我國採購的F-16C/D Block70是全球最新、全數位化的飛機，所以工程整合也遇到問題，空軍透過每個月的督管會議密切關注，已經在陸續解決問題，預計今年可進行飛試。今年底預估可以有十架完成組裝，不過明年底全數交機有很大風險。

國民黨立委馬文君質詢問，戰機採購特別預算明年結束，屆時能有多少架回台？李慶然表示，空軍正與美方密切努力中，定期都透過會議督管。李強調，面對新戰機若未能如期抵台的戰力空窗，空軍會加強戰備整備、人力補充，他強調，維持人力編現比在最高狀態。

馬文君進一步質疑，戰機採購特別預算受限於特別條例，有明年到期的時程限制。

國防部主計局長謝其賢表示，在執行戰機特別預算前，國防部在一○八年訂頒「戰機特別預算執行及結報支付特別規定」，明定特別預算若無法在期限內執行完畢，相關預算必須辦理保留。假設明年若無法完成預算的話，就會按規定辦理保留。