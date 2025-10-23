陸海空三軍不同價？質疑國軍服供站毛巾漲3倍 徐巧芯批：鑲金的嗎

國民黨立委徐巧芯今天質疑，國軍服裝供售站販售的毛巾，原先每條只要36元，上架品牌毛巾後上漲到90元以上，陸軍網站更要價每條110元。國防部長顧立雄承諾，針對服供站產品的多元選擇性、舒適性都會檢討。

徐巧芯指出，2021年起，國軍官兵服裝改成服裝供售站及APP下單，每位官兵每年有9860點可折抵。不過每條75x33公分的白毛巾，在空軍服供網站每條90元、海軍網站100元，陸軍網站則要價110元。

她質疑市面上同級品大約30到50元的毛巾，為什麼軍中賣90到110元？而且相同規格、功能，為什麼是3種不同價格？尤其陸軍人數最多，卻賣最貴？

顧立雄回應，這應該牽涉到材質、重量，從網上看毛巾的規格似乎不一樣，分別有135克、113克，要再了解各品項的材質和規格差異，要統一檢討。

徐巧芯並質疑，有官兵在討論區抱怨，過去相同的毛巾只要36元，如今在服供站卻要110元「是鑲金的嗎？」，而且政策一改，上架品牌款之後，便宜款從此就買不到了，使得官兵必須消化點數來湊數。

她質疑，除了毛巾外，如麂皮戰鬥靴，類似型號的靴子，有的賣2000，也有賣2500，不但價差沒有道理，官兵也抱怨不好穿。她要求軍方應該同品同價，跨軍種統一，不同價位的品項也應雙軌上架，並且解決長期缺貨、補貨中的現象。

顧立雄回應，對於多樣性選擇的部分，可以檢討。也會了解品項材質，品項多樣性、多元選擇性、舒適性都會策進，統一檢討。

徐巧芯稍後則在臉書貼文進一步要求軍方，服供站APP應該開放跨軍種，以便互相比價，同時更應該清查是否有不當綁約、指定品牌、圖利疑慮，必要的情況更應移送調查。