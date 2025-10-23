美「豪豬法」推進 國防部：縮短採購新創武器時間

美國聯邦參議院外交委員會昨天通過簡化冗長對台軍售程序的「豪豬」法案，讓台灣享有與北約盟友同等的待遇，接下來會送交參議院全院安排表決。國防部戰規司長黃文啓中將今天表示，主要對於採購新創產業的武器，具有壓縮時間的效益。

「豪豬」法案（PORCUPINE Act）意在簡化受美國「武器出口管制法」約束的對台軍售流程，以縮短正式通知國會軍售的時間及提高需要知會的金額門檻，讓台灣與北大西洋公約組織（NATO），以及日本、澳洲、韓國、以色列等「北約+」（NATO Plus）的成員享有同等軍售待遇。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄報告業務概況，並備質詢；民進黨立委李坤城關切豪豬法案對於台灣軍購的效益，以及法案顯示的政治意涵。

顧立雄表示，此彰顯美國對台海和平穩定重視，讓台灣享有跟北約盟友一樣待遇，顯示美國對於印太區域維持現狀，高度認為是美國核心利益。

黃文啓表示，「豪豬」法案主要是縮短目前美國對台軍售「知會國會」的效期從30天變成15天，但就軍售項目而言，如果是傳統的大型軍售，主要問題還是在議約階段跟廠商產製，所以法案的影響不會太大。

黃文啓說，但如果是新創產業，如近期出現的人工智慧武器，產製期間比較短，例如國軍先前採購的Altius-600M攻擊型無人機，這種由新創產業做的產品，法案所帶來時間的壓縮，或許就可以帶來時間上的效益。

針對台美共同生產武器是否僅聚焦於無人機，顧立雄表示，台美共同合作一向緊密，無人機是其中一個重點，美國也要擺脫紅色滲透可能性，無人機以中國高比例市場占有率，通訊系統藏有個資洩漏疑慮，因此結合理念相近國家，打造非紅供應鏈，生產範圍沒有限於無人機，但其他項目不宜公開。

李坤城關切，國防部國防創新小組（DIO）是否與美國國防部國防創新部門（DIU）有建立聯繫管道和交流機制。

顧立雄說，國防創新小組和美國國防創新部門從去年2月開始，已經建立交流機制，定期會藉由視訊或實體會議進行交流，所以台灣DIO已經不斷的跟美國DIU討論，要如何讓市場上既有商品能夠快速引進。

顧立雄說，所以國防部會有原型開發、小批量採購裝備，這些都是應用這種方式，快速進行現貨採購，就小批量的採購進行驗證測試，如果可以的話就能快速進行籌購，這些模式相比普通的建案程序，時間縮短。