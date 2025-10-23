F-16新機工程整合遇難題 今年可飛試 預算屆期將保留

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
我國向美採購66架F-16C/D Block70戰機，明年無法全數交機。空軍解釋，F-16 Block70為全數位化，工程整合遇到問題，已在解決中，預計今年可試飛，年底前可完成組裝10架。。（圖／取自提蒙斯眾議員推特）

我國向美採購66架F-16C/D Block70戰機國防部長顧立雄坦言明年全數交機「確實有挑戰」。空軍參謀長李慶然今解釋，F-16新機為全數位化，工程整合遇到問題，已在解決中，預計今年可試飛，年底前可完成組裝10架。立委關切特別預算將在明年到期，國防部主計局表示，屆時將辦理預算保留。

空軍司令部參謀長李慶然在回答立委馬文君的質詢時解釋，110年到112年由於新冠疫情影響，造成生產線人力很大衝擊，進度嚴重落後。目前洛馬已經增加人力、增加站位，幾乎無假日且24小時加班趕進度。

其次，110年發生俄烏戰爭，對於軍火、零附件供應鏈造成很大衝擊，尤其下游廠商有很大問題，目前已經慢慢解決。

李慶然強調，我國採購的F-16C/D Block70是全球最新、全數位化的飛機，工程整合也遇到問題，空軍透過每個月的督管會議密切關注，已經在陸續解決問題，預計今年可進行飛試。今年底預估可以有10架完成組裝，不過明年底全數交機有很大風險。

馬文君追問，戰機採購特別預算將在明年結束，屆時能有多少架回台？李慶然表示，空軍正與美方密切努力中，定期都透過會議督管。

馬文君進一步質疑，戰機採購特別預算受限特別條例，有明年到期的時程限制。國防部主計局長謝其賢表示，行政院「各機關預算執行要點」有提到，特別預算之執行除有特別規定外準用其規定。其中關於預算保留的規範以及預算法第72條也有預算保留的規定。

謝其賢說，在109年執行戰機採購特別預算前，國防部在108年有訂頒「戰機特別預算執行及結報支付特別規定」，明訂特別預算若無法在期限內執行完畢，相關預算必須辦理保留。假設明年若無法完成預算的話，會按規定辦理相關保留。

