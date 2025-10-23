各作戰區成立無人機大隊 陸軍：明年7月前全數成編

陸軍各作戰區將配賦各型無人機並新增「無人機大隊」，陸軍參謀長陳建義中將今天表示，目前已開始依據裝備獲得期程並依節點編成，明年7月前全數成編。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部長顧立雄業務報告、並備質詢。報告書中提到，陸軍主戰部隊方面，各作戰區依任務特性及戰術運用，配賦各型無人機並新增「無人機大隊」。

民進黨立委陳俊宇詢問，是否能對無人機大隊架構、編裝進一步公開說明。陳建義回應，目前已開始依據裝備獲得期程並依節點編成，管制在明年7月前全數成編，至於細部規劃事後再向立委說明。

陳俊宇關切，研議給予無人機操作手「飛手加給」。顧立雄回應，無人機操作手為戰鬥部隊一環，已經可領取戰鬥加給，至於是否給予額外如飛手加給，需要整體考量及研議。

顧立雄也提到，國軍亦建置反制無人機能量，在即將提出的特別預算中也有相關規劃，並納入反彈、反機的整體防禦系統，同時綿密蒐集、注意並研析中共無人機戰力。

陳俊宇也關切，美國政府停擺是否影響國軍對美採購案。顧立雄指出，雖然美國政府停擺但仍有區分非必要及必要人員，必要人員則包括軍人，由於執行中的軍購案是政府與政府間的合約，美軍也成立專案管理辦公室，因此不會有相關影響，但會持續注意。

國軍目前有5大作戰區，第1作戰區為陸軍澎湖防衛指揮部，第2作戰區為陸軍花東防衛指揮部，第3作戰區為鎮守北台灣的陸軍6軍團，第4作戰區為衛戍南台灣的陸軍8軍團，以及第5作戰區駐紮中台灣的陸軍10軍團；除了5大作戰區，金門、馬祖也有防衛指揮部編制。