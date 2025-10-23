顧立雄：M1A2T戰車31日正式成軍 陸軍無人機大隊明年7月前編成

國軍向美採購M1A2T戰車去年底陸續運交回台，國防部長顧立雄今天證實，M1A2T經過作戰測評驗收，預計10月31日將舉行成軍典禮。另一方面，陸軍司令部表示，陸軍因應各型無人機陸續服役，將在各作戰區編成無人機大隊，預計明年7月將可全部編成。

國軍向美採購M1A2T戰車從去年底陸續運交回台，不過除了7月份公開進行實彈射擊外，究竟正式服役成軍引發各界關心。顧立雄在面對立委陳俊宇的質詢時證實，M1A2T經過作戰測評驗收，預計10月31日將舉行成軍典禮。

今年7月陸軍一度傳出獲得「衰變鈾」翼穩脫殼穿甲彈，後來軍方澄清是訓練彈。面對立委關切，陸軍參謀長陳建義說明，「銳捷專案」合計採購6型高爆彈、翼穩脫殼穿甲彈等彈種，已經陸續依期程交運入庫。因應後續射擊訓練的需求，也會納入後勤維護的採購規劃。

另一方面，因應無人機成為建軍新興重點，國防部在業務報告中宣示，陸軍將在各作戰區成立無人機大隊。陳建義說明，個作戰區編設無人機大隊，將會依武器裝備的獲裝期程，依節點編成，預計到明年7月將可全部成編。

立委關切無人機飛手的需求量越來越大，未來是否應該也賦予飛手專門的加給，以爭取和留住人才？顧立雄表示，因應新興裝備到位的組織編裝調整，將會重新編修戰鬥部隊的定義，無人機部隊應該屬於戰鬥部隊，可以享有戰鬥部隊加給，至於飛手是否要另外給予專門的加給？還要通盤檢討。

顧立雄說，無人機的型態很多樣，除了陸軍之外，包括銳鳶、銳鳶二及空軍的MQ-9B等無人機，每個層級的教範都不一樣，陸續都在研訂中。戰規司長黃文啓表示，MQ-9B無人機將會是全新的訓練及功能，初期的人員已經開始選訓，種子教官明年將陸續赴美受訓。