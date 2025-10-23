官兵遭中共懸賞 顧立雄：研議化名執行任務

中共多次發布國防部政戰局心戰大隊、軍情局及資通電軍人員的「懸賞通告」，國防部長顧立雄今天表示，相關資訊任意拼湊，是中共認知作戰的一部分，國軍會研議利用化名方式執行任務。

立法院外交及國防委員會上午邀請顧立雄業務報告、並備質詢。

民進黨立委王定宇關切，中共近期懸賞國軍資通電軍、心戰大隊、軍情局部分官兵，國防部是否徹查洩漏管道，亡羊補牢，又是否強化保密措施。

顧立雄指出，相關資訊任意拼湊，是中共認知作戰的一部分，並形成心理威懾，國軍會研議利用化名的方式。王定宇認為，不能夠全軍均使用化名，否則等同沒有化名。不管對岸情資是否準確，建議比照軍情人員（情報機關）補償權益受損官兵。

顧立雄表示，會第一時間關懷、輔導。現行資通電軍比照情報機關，但心戰大隊不是，會再討論。

國安局長蔡明彥15日在立法院外交及國防委員會曾表示，中國藉由公開及錯誤情資交互運用，以達恫嚇目的，許多照片、資料均為錯誤，他會續與國防部等單位，強化人員「去識別化」。