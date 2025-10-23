快訊

光復洪災被沖走…陽明交大退休教授失聯滿月 妻嘆：丈夫是科學人卻被推入鬼門關

日本排球王子陷劈腿風暴！遭爆出軌河北彩伽 本人認了「惹騷動」道歉

桃園倉庫百貨物品遭烈焰吞噬！2員工疑受困 消防搶救中

美參議院外委會通過「豪豬法案」 對台軍售比照北約國

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國會山莊。記者陳熙文／攝影
美國國會山莊。記者陳熙文／攝影

美國聯邦參議院外交委員會22日通過4項涉台法案，包括簡化冗長對台軍售程序的「豪豬法案」和旨在駁斥中國曲解聯合國第2758號決議的「台灣國際團結法案」。

美國參議院外交委員會上午口頭表決通過「豪豬法案」、「嚇阻中國侵略台灣」、「美國—台灣美洲夥伴」及「台灣國際團結」等17項法案，接下來將送交參議院表決，未來有機會透過「熱線程序」（hotline）讓法案快速闖關，或是掛在其他重要法案上，使內容得以一起通過。

在涉台法案中，「豪豬法案」（PORCUPINE Act）旨在簡化受美國「武器出口管制法」約束的對台軍售流程，以縮短正式通知國會軍售的時間及提高需要知會的金額門檻，讓台灣與北大西洋公約組織（NATO），以及日本、澳洲、韓國、以色列等「北約+」（NATO Plus）的成員享有同等軍售待遇。

在「嚇阻中國侵略台灣」目的在於確保一旦中國動用武力侵台，美國能準備好打擊中國經濟要害；「美國—台灣美洲夥伴」則支持與台灣維持邦交的拉美及加勒比海國家。

「台灣國際團結法案」則旨在駁斥中國對聯合國大會第2758號決議的惡意曲解，澄清該決議並未涉及台灣的主權或國際代表權，並要求美國政府積極反對北京在外交領域及國際組織中孤立台灣的行徑；據悉，其眾議院對應法案已於今年5月以口頭表決方式獲得通過。

法案 美國 軍售

延伸閱讀

美參院外委會通過4友台法案 「豪豬法」加速武裝台灣

政府停擺美軍照樣有錢領？川普承諾在參院踢鐵板

薛瑞福：台通過國防特別預算 美有望軍售

薛瑞福：台通過特別預算後 預期美將宣布新一波軍售

相關新聞

顧立雄：M1A2T戰車31日正式成軍 陸軍無人機大隊明年7月前編成

國軍向美採購M1A2T戰車去年底陸續運交回台，國防部長顧立雄今天證實，M1A2T經過作戰測評驗收，預計10月31日將舉行...

美參議院外委會通過「豪豬法案」 對台軍售比照北約國

美國聯邦參議院外交委員會22日通過4項涉台法案，包括簡化冗長對台軍售程序的「豪豬法案」和旨在駁斥中國曲解聯合國第2758...

66架F-16戰機預定明年交貨 俞大㵢：恐面臨挑戰

美國對台軍售延遲交付，傳進度已大幅改善，不過我駐美代表俞大㵢指出，預計明年交付的66架F-16戰機，如期交貨恐面臨一點挑...

後備旅移編3年3次 事權不一、平戰不結合美方會滿意？

國防部2023年成立全民動員署後，後備旅在陸軍及國防部全民動員署間，三度移編。這關係到後備訓練與動員管理事權是否一致？平戰結合的能力與能量如何？ 陸軍六軍團指揮官陳文星在軍媒表示，戰力統籌……

美擬提全球指引 助我加速獲防衛技術

第廿四屆美台國防工業會議廿一日落幕，美台商業協會會長韓儒伯指出，代表美國國務院出席會議的政治軍事事務局安全援助辦公室主任...

「陸勝1號」操演將舉行 聯兵旅配屬陸航特戰海空軍部隊

國軍聯兵旅對抗「陸勝1號」操演將於25日起舉行，由裝甲542旅、機步234旅實施對抗；陸軍司令呂坤修昨天視導「陸勝操演」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。