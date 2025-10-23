美參議院外委會通過「豪豬法案」 對台軍售比照北約國

美國聯邦參議院外交委員會22日通過4項涉台法案，包括簡化冗長對台軍售程序的「豪豬法案」和旨在駁斥中國曲解聯合國第2758號決議的「台灣國際團結法案」。

美國參議院外交委員會上午口頭表決通過「豪豬法案」、「嚇阻中國侵略台灣」、「美國—台灣美洲夥伴」及「台灣國際團結」等17項法案，接下來將送交參議院表決，未來有機會透過「熱線程序」（hotline）讓法案快速闖關，或是掛在其他重要法案上，使內容得以一起通過。

在涉台法案中，「豪豬法案」（PORCUPINE Act）旨在簡化受美國「武器出口管制法」約束的對台軍售流程，以縮短正式通知國會軍售的時間及提高需要知會的金額門檻，讓台灣與北大西洋公約組織（NATO），以及日本、澳洲、韓國、以色列等「北約+」（NATO Plus）的成員享有同等軍售待遇。

在「嚇阻中國侵略台灣」目的在於確保一旦中國動用武力侵台，美國能準備好打擊中國經濟要害；「美國—台灣美洲夥伴」則支持與台灣維持邦交的拉美及加勒比海國家。

「台灣國際團結法案」則旨在駁斥中國對聯合國大會第2758號決議的惡意曲解，澄清該決議並未涉及台灣的主權或國際代表權，並要求美國政府積極反對北京在外交領域及國際組織中孤立台灣的行徑；據悉，其眾議院對應法案已於今年5月以口頭表決方式獲得通過。