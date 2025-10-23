66架F-16戰機預定明年交貨 俞大㵢：恐面臨挑戰

美國對台軍售延遲交付，傳進度已大幅改善，不過我駐美代表俞大㵢指出，預計明年交付的66架F-16戰機，如期交貨恐面臨一點挑戰。

另外，美國總統川普日前提到，他不認為中國不想要入侵台灣，俞大㵢說，他的理解是，包括台灣在內的印太夥伴現在都在強化自我防衛能力，讓中國國家主席習近平認為武力犯台的代價太高。

俞大㵢也說，如果中國無法快速拿下台灣，習近平就不會做出武力犯台的決定；俞大㵢認為說，中國無法忍受一場持久戰。

Axios22日在華府於大舉行2025未來國防高峰會（Axios’ Future of Defense 2025），邀請俞大㵢出席參加座談會。

針對川普近日的評論，俞大㵢表示，他認為美國和包括台灣在內的印太夥伴正在強化自我防衛能力，讓習近平認為武力犯台的代價太高。

俞大㵢表示，美國仍有具有非常強大的軍事力量，而中國若在台海開戰，鄰近國家和勢必會參戰，俞大㵢認為說，那是習近平不願讓自己陷入的局面。

俞大㵢說，習近平是一名獨裁者，會憑自己的想法行動，所以中國犯台的風險永遠存在，而台灣的目標就是讓習近平評估以軍事武力犯台會非常艱難；俞大㵢表示，除非中國評估能快速拿下台灣，否則不會輕易犯台，指中國不能忍受台海戰爭變成像俄烏戰爭一樣的持久戰。

另外，針對美國對台軍售延遲交付累積逾200億美元，美台商業協會（US-Taiwan Business Council）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）日前指出，據他所知，交付進度已有大大改善，獨剩下2個項目，總額近90億美元，其中包括總額80億美元的66架F-16系列戰機。

對此，俞大㵢也表示，由於美國政府和美國國防企業都嘗試加快腳步，交付進度已經改善很多，但俞大㵢也指出，在川普第一任總統任期採購的F-16戰機，預計明年交貨，可能面臨一點挑戰，不過美方已經竭盡所能在加快速度。