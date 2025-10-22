「陸勝1號」操演將舉行 聯兵旅配屬陸航特戰海空軍部隊

快訊

中央社／ 台北22日電

國軍聯兵旅對抗「陸勝1號」操演將於25日起舉行，由裝甲542旅、機步234旅實施對抗；陸軍司令呂坤修昨天視導「陸勝操演」整備，並指出這次2個實兵旅對抗，特別配屬陸航、特戰、心戰、後備、資通電，以及海空軍部隊。

國軍聯兵旅對抗過去均以「長」字輩為代號實施，區分紅藍軍對抗及統裁部等角色，由六軍團、八軍團、十軍團輪流主辦。北部六軍團擔任統裁部（主辦）稱之為「長泰操演」，中部十軍團為「長青操演」，南部八軍團是「長勝操演」。

軍方人士日前證實，今年起取消「長」字輩演習的命名方式，改由陸軍教準部統一擔任統裁部，重新命名為「陸勝」操演，陸勝1號操演10月25日至31日在北部地區實施，參訓單位為駐防新竹湖口的裝甲542旅、駐防台中及嘉義的機步234旅進行。

青年日報今天報導，呂坤修昨天前往視導「陸勝操演」統裁部的操演整備實況，同時勉勵各級幹部應確遵總長梅家樹戰略指導，秉持革新作戰思維與用兵理念，務實執行「實戰化訓練」要求，有效強化部隊指揮統合及狀況應處能力，持續提升軍種聯合、兵種協同作戰效能，厚植陸軍整體防衛作戰能量。

呂坤修提到，陸勝操演是整合過去的「長泰」、「長青」、「長勝」等操演，不僅是新的名稱，更要展現新的思維，透過由實際對抗模式，使部隊訓練更加趨近實際戰場景況，期勉各級參演主官應秉持「帶著敵情練兵」的實戰化訓練概念。

呂坤修進一步指出，2個實兵旅對抗，就會有戰術運用的勝負，這次特別配屬陸航、特戰、心戰、後備、資通電，以及海空軍部隊，旅長必須了解每一支部隊的特性與作戰能力，靈活將新式武器裝備、配訓部隊等，納入各階段戰術戰法運用，充分發揮統合戰力及新式指管系統效能。

呂坤修特別提醒統裁部及裁判編組人員，對於操演部隊的指揮管制、作戰指導及各項戰術作為等評鑑要項，應秉持公平、公正原則，合理評判操演勝負，藉此磨練各級指揮官決策及參謀作業能力，確達實戰化訓練目標。

修正兵役體位 內政部：未來BMI值45內都要當兵

藝人閃兵案持續延燒，國防部、內政部啟動修正役男體位判定標準。內政部役政司長沈哲芳今天在立法院表示，未來BMI值要達到45...

部隊鍋 EP241｜國防報告書的背後 有什麼我們不知道的祕密

上一集部隊鍋討論了國防報告書背後不為人知的血淚史，這集我們請到參與編撰的學者一起討論，國防報告書的定位是什麼？這份報告是要給誰看的？內容到底該寫些什麼？一本書裡面可以包含有多少細節，讓學者一一分享給你聽。

藝人閃兵只是開胃菜？醫曝亂象內幕 點出最大病因

藝人閃兵持續延燒，藝人陳柏霖、修杰楷、棒棒堂小杰、Energy書偉及坤達遭拘提，引發關注。時事評論家、醫師沈政男說，兵役...

役男免役率高達16％ 劉世芳：將配合健保就醫紀錄勾稽

義人閃兵案持續延燒，內政部長劉世芳今天在立法院受訪表示，112年全體役男免役率高達16%，對照健保資料發現有偽造或不實陳...

【專家之眼】閃兵風暴下的信任危機

台灣社會近來掀起「閃兵風暴」，從藝人造假病歷到醫療體系被滲透，已不僅是一樁娛樂新聞，而是一次全國性的道德地震。當人們以為...

