快訊

有必要？藝人閃兵第三波5人「全上銬」嚇壞小孩…警方說明了

豬肉不能賣！衝擊地方美食 阿璋肉圓、阿泉爌肉飯含淚宣布：售完休業

整理包／國內疑爆非洲豬瘟疫情！到底多可怕…11大QA一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

修正兵役體位 內政部：未來BMI值45內都要當兵

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
內政部長劉世芳上午出席立法院內政委員會就「替代役訓練及備役召集運用」報告並備詢。 在面對藝人閃兵案，劉世芳受訪時表示，112年役男免役率高達16%，在對照健保資料庫後認為，免疫率不可能這麼高，未來體檢將配合役男健保就醫紀錄，進行勾稽。記者黃義書／攝影
內政部長劉世芳上午出席立法院內政委員會就「替代役訓練及備役召集運用」報告並備詢。 在面對藝人閃兵案，劉世芳受訪時表示，112年役男免役率高達16%，在對照健保資料庫後認為，免疫率不可能這麼高，未來體檢將配合役男健保就醫紀錄，進行勾稽。記者黃義書／攝影

藝人閃兵案持續延燒，國防部、內政部啟動修正役男體位判定標準。內政部役政司長沈哲芳今天在立法院表示，未來BMI值要達到45才能免役；另外高血壓必須要住院檢查，要達到心臟、器官有實質病變才能免兵役

沈哲芳會後受訪表示，目前已經進行三次研議體位標準，針對整體體位標準193項逐項檢討，還必須找醫學會協商，未來BMI值在15至45之間都必須服役；此外，過去扁平足足弓角小於168度即免役，雖然他們不適合當常備役，但可以做替代役。

立法院內政委員會今天邀請內政部針對「替代役訓練及備役召集運用」進行專題報告並備質詢。國民黨立委羅廷瑋詢問，役男偽造體位的方式有什麼？內政部長劉世芳答詢指出，包括僵直性脊椎炎、精神疾病、氣胸，以及許多人是高血壓。

羅廷瑋追問，是否許多人靠增胖來免役，未來體位標準要如何修正？沈哲芳答詢表示，這次體位修正將把BMI值大幅度提升，BMI值必須達到45才能免役，因此「要用增重方式達到免役，幾乎不可能」。血壓調整也是修正方向之一，血壓必須要達到心臟、器官有實質病變，才能達到免役體位，且未來量血壓必須進行住院檢查。

羅廷瑋追問，已經涉及逃兵役的役男除了法律責任外，未來是否要補服兵役？沈哲芳表示，36歲以內一定要回來補服兵役；37歲後因為已經除役，有立委建議要補服兵役，但目前還在討論中。

免役 兵役 內政部

延伸閱讀

外送專法朝野都提 籲政院提草案

青年應學網路防詐 教育部應加開素養課程

公共政策參與平台提案個資遭洩 陳情人：身分暴露受惡意攻擊

影／公共政策網路平台疑洩個資 羅廷瑋籲相關單位檢討

相關新聞

修正兵役體位 內政部：未來BMI值45內都要當兵

藝人閃兵案持續延燒，國防部、內政部啟動修正役男體位判定標準。內政部役政司長沈哲芳今天在立法院表示，未來BMI值要達到45...

役男免役率高達16％ 劉世芳：將配合健保就醫紀錄勾稽

義人閃兵案持續延燒，內政部長劉世芳今天在立法院受訪表示，112年全體役男免役率高達16%，對照健保資料發現有偽造或不實陳...

藝人閃兵只是開胃菜？醫曝亂象內幕 點出最大病因

藝人閃兵持續延燒，藝人陳柏霖、修杰楷、棒棒堂小杰、Energy書偉及坤達遭拘提，引發關注。時事評論家、醫師沈政男說，兵役...

韓儒伯：美國將加速讓防衛夥伴取得技術 台灣也在內

年度美台國防工業會議今天落幕，主辦單位美台商業協會會長韓儒伯表示，國務院官員在閉幕演說中透露，美國政府將公布新的全球性指...

顧立雄：向美採購F16 明年全交機有挑戰

美國總統川普廿日表示不認為中國想入侵台灣，國防部長顧立雄昨表示，我方始終秉持「唯有實力才能換取和平」的理念。但對於我向美...

部隊鍋 EP241｜國防報告書的背後 有什麼我們不知道的祕密

上一集部隊鍋討論了國防報告書背後不為人知的血淚史，這集我們請到參與編撰的學者一起討論，國防報告書的定位是什麼？這份報告是要給誰看的？內容到底該寫些什麼？一本書裡面可以包含有多少細節，讓學者一一分享給你聽。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。