修正兵役體位 內政部：未來BMI值45內都要當兵

藝人閃兵案持續延燒，國防部、內政部啟動修正役男體位判定標準。內政部役政司長沈哲芳今天在立法院表示，未來BMI值要達到45才能免役；另外高血壓必須要住院檢查，要達到心臟、器官有實質病變才能免兵役。

沈哲芳會後受訪表示，目前已經進行三次研議體位標準，針對整體體位標準193項逐項檢討，還必須找醫學會協商，未來BMI值在15至45之間都必須服役；此外，過去扁平足足弓角小於168度即免役，雖然他們不適合當常備役，但可以做替代役。

立法院內政委員會今天邀請內政部針對「替代役訓練及備役召集運用」進行專題報告並備質詢。國民黨立委羅廷瑋詢問，役男偽造體位的方式有什麼？內政部長劉世芳答詢指出，包括僵直性脊椎炎、精神疾病、氣胸，以及許多人是高血壓。

羅廷瑋追問，是否許多人靠增胖來免役，未來體位標準要如何修正？沈哲芳答詢表示，這次體位修正將把BMI值大幅度提升，BMI值必須達到45才能免役，因此「要用增重方式達到免役，幾乎不可能」。血壓調整也是修正方向之一，血壓必須要達到心臟、器官有實質病變，才能達到免役體位，且未來量血壓必須進行住院檢查。

羅廷瑋追問，已經涉及逃兵役的役男除了法律責任外，未來是否要補服兵役？沈哲芳表示，36歲以內一定要回來補服兵役；37歲後因為已經除役，有立委建議要補服兵役，但目前還在討論中。