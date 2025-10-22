藝人閃兵爭議…內政部擬加嚴門檻 BMI達45才可免役

藝人閃兵案延燒，役男體位區分標準修正受矚。內政部役政司長沈哲芳今天說，為避免蓄意增重逃避兵役，要把BMI值大幅度提升，如果要達到免役，BMI值要達到45。

新北地檢署針對藝人閃兵案發動第3波搜索；內政部官員說明，擬參照以往服1年義務役時期規定，加嚴免役標準，像目前免役者約有3成是因體重過重，可能加嚴BMI免役標準；至於像血壓等吃藥可穩定控制的病情，可能仍要服替代役，目前還在討論。

立法院內政委員會今天邀內政部長劉世芳、役政司長沈哲芳列席，報告「替代役訓練及備役召集運用」，並備詢。

國民黨立委羅廷瑋質詢時問，除高血壓以外，是否還有發現其他偽造體位證明的模式。劉世芳說，不針對個案，但還有包括僵直性脊椎炎、精神疾病、氣胸等，「高血壓相當多」。

沈哲芳說，增重部分，檢查上如果要蓄意增重逃避兵役，會跟檢調單位研議；這次修正體位區分標準，要把BMI值大幅度提升，如果要達到免役，BMI值要達到45，「這是相當重的，若要用增重方式達成免役，幾乎不可能」。

沈哲芳指出，血壓也是重中之重，過去是免役體位，但現在血壓須導致心臟或器官有實質病變，才能達到免疫體位；技術上，量血壓也要住院檢查，以往是視需要才住院，現在是一定要住院檢查。不管在標準制定、檢查的制度規範，都從嚴訂定。

會後媒體詢問，BMI值是否針對體重過輕者也進行調整。沈哲芳說，體重過輕者也有適度加嚴，BMI值在15到45間者都將要服役，但這部分還在研議中，雖然大致已經定案，但還要找醫學會協商。

沈哲芳指出，扁平足部分也會調整，以前扁平足是168度就免疫，雖然不適合當常備兵，但未來可能要改服替代役，這部分都會整體檢討。

至於是否還有藝人以「僵直性脊椎炎」為由免役，劉世芳補充，現在都在追查中，要由衛福部判定適合服常備役或替代役；這波閃兵藝人有部分是遭檢舉，不是內政部清查出來的，會依照事實證據提供給縣市政府、地檢署。