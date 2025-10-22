役男免役率高達16％ 劉世芳：將勾稽健保紀錄防造假

內政部長劉世芳上午出席立法院內政委員會就「替代役訓練及備役召集運用」報告並備詢。 在面對藝人閃兵案，役男體位區分標準修正受矚一事，劉世芳受訪時表示，5月已與國防部啟動修法程序，112年役男免役率高達16%，對照健保資料庫後認為，台灣役男免疫率不可能這麼高，有很多偽造或不實陳述的，包括體重過重、心血管問題、脊椎問題、精神疾病等，發現過程可能涉及造假，未來體檢將配合役男健保就醫紀錄，進行勾稽。

對於是否呼籲有「類似經驗」的藝人主動投案一事，劉世芳表示，在移送給地檢署、地方政府過程中，第一次通知時都有提到，如果願意出來自首，會用比較緩和的方式做後續偵查、處理，但地方政府回報，有些人接到通知時沒有正確回覆，才會移送地檢署偵辦。