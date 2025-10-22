快訊

15年前閃兵！坤達緊急返台到案認罪...50萬交保

陽明山狂風暴雨原因曝！氣象署：風力不亞於颱風

限速吃到飽變「氣到飽」！他怒4G 21M方案「影片畫質都變差」內行人曝原因

聽新聞
0:00 / 0:00

役男免役率高達16％ 劉世芳：將勾稽健保紀錄防造假

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
內政部長劉世芳上午出席立法院內政委員會就「替代役訓練及備役召集運用」報告並備詢。 在面對藝人閃兵案，劉世芳受訪時表示，112年役男免役率高達16%，在對照健保資料庫後認為，免疫率不可能這麼高，未來體檢將配合役男健保就醫紀錄，進行勾稽。記者黃義書／攝影
內政部長劉世芳上午出席立法院內政委員會就「替代役訓練及備役召集運用」報告並備詢。 在面對藝人閃兵案，劉世芳受訪時表示，112年役男免役率高達16%，在對照健保資料庫後認為，免疫率不可能這麼高，未來體檢將配合役男健保就醫紀錄，進行勾稽。記者黃義書／攝影

內政部長劉世芳上午出席立法院內政委員會就「替代役訓練及備役召集運用」報告並備詢。 在面對藝人閃兵案役男體位區分標準修正受矚一事，劉世芳受訪時表示，5月已與國防部啟動修法程序，112年役男免役率高達16%，對照健保資料庫後認為，台灣役男免疫率不可能這麼高，有很多偽造或不實陳述的，包括體重過重、心血管問題、脊椎問題、精神疾病等，發現過程可能涉及造假，未來體檢將配合役男健保就醫紀錄，進行勾稽。

對於是否呼籲有「類似經驗」的藝人主動投案一事，劉世芳表示，在移送給地檢署、地方政府過程中，第一次通知時都有提到，如果願意出來自首，會用比較緩和的方式做後續偵查、處理，但地方政府回報，有些人接到通知時沒有正確回覆，才會移送地檢署偵辦。

役男 劉世芳 健保 閃兵案

延伸閱讀

立霧溪、馬太鞍2堰塞湖目前壩體穩定 劉世芳：持續維持一級開設

沒編足警消退休金藍委嗆砍預算 劉世芳：當好人也要依憲法

馬太鞍溪疏散計畫卡關 劉世芳籲花縣府速完成保全清冊

影／花蓮一級開設何時降級？ 劉世芳籲花縣府速清查保全戶

相關新聞

役男免役率高達16％ 劉世芳：將配合健保就醫紀錄勾稽

義人閃兵案持續延燒，內政部長劉世芳今天在立法院受訪表示，112年全體役男免役率高達16%，對照健保資料發現有偽造或不實陳...

藝人閃兵只是開胃菜？醫曝亂象內幕 點出最大病因

藝人閃兵持續延燒，藝人陳柏霖、修杰楷、棒棒堂小杰、Energy書偉及坤達遭拘提，引發關注。時事評論家、醫師沈政男說，兵役...

韓儒伯：美國將加速讓防衛夥伴取得技術 台灣也在內

年度美台國防工業會議今天落幕，主辦單位美台商業協會會長韓儒伯表示，國務院官員在閉幕演說中透露，美國政府將公布新的全球性指...

顧立雄：向美採購F16 明年全交機有挑戰

美國總統川普廿日表示不認為中國想入侵台灣，國防部長顧立雄昨表示，我方始終秉持「唯有實力才能換取和平」的理念。但對於我向美...

【專家之眼】閃兵風暴下的信任危機

台灣社會近來掀起「閃兵風暴」，從藝人造假病歷到醫療體系被滲透，已不僅是一樁娛樂新聞，而是一次全國性的道德地震。當人們以為...

防軍人躺平投敵 擬修法加重刑責

為了遏止現役軍人向敵人宣誓效忠的行為，國防部將修正「陸海空軍刑法」第廿四條，除了增訂處罰刑責外，並加重「不盡其應盡之責而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。