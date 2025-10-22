快訊

15年前閃兵！坤達緊急返台到案認罪...50萬交保

陽明山狂風暴雨原因曝！氣象署：風力不亞於颱風

限速吃到飽變「氣到飽」！他怒4G 21M方案「影片畫質都變差」內行人曝原因

藝人閃兵只是開胃菜？醫曝亂象內幕 點出最大病因

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
藝人閃兵案持續發燒，檢警兵分多路展開搜索，男星陳柏霖（中）昨在永和分局偵訊後被移送新北地檢署。本報資料照
藝人閃兵案持續發燒，檢警兵分多路展開搜索，男星陳柏霖（中）昨在永和分局偵訊後被移送新北地檢署。本報資料照

藝人閃兵持續延燒，藝人陳柏霖、修杰楷、棒棒堂小杰、Energy書偉及坤達遭拘提，引發關注。時事評論家、醫師沈政男說，兵役體檢流程太鬆散，藝人閃兵只是冰山一角，數目恐大到難以處理，更點出不想當兵最大病因就是「沒有光榮感」。

沈政男指出，2021年10月「華爾街日報」曾批評台軍缺乏訓練，只被徵召去做拔草等瑣碎工作，甚至有些預備役軍人服役期間從未開過槍；幾天前有南韓媒體引用恥笑，台灣軍隊武器落伍，人員是「草莓兵」，素質糟糕。

他進一步表示，這就是近年來各國媒體對台灣軍隊的評價，藝人閃兵還登上了韓媒「東亞日報」；而「連草莓兵都不想當，只想吃草莓冰。這就是台灣。」至今，台灣人仍普遍不想當兵，能不當就不當，有管道能弄到不用當兵，自然就去鑽營。

台灣社會對藝人閃兵反應是「南韓藝人以當兵為榮」，但國人不像南韓，弄個國產品牌車被笑是冰櫃，說黨國企業，盼川普最好把台灣進口車關稅降到0。在台灣什麼叫愛國，版本太多了，「根本不知為何而戰」，大家怎麼高興、光榮去當兵。

沈更痛批，國防部長顧立雄說「要修改體位」，根本文不對題，問題在「兵役體檢流程太鬆散」，是否有醫療單位或人員涉入？偽造診斷書？當槍手？而兵役體檢是治軍的一環，難怪台灣軍隊被外國譏笑，沒辦法打仗！

而藝人閃兵只是冰山一角，到底有多少役男涉及違法逃兵，數目恐大到難以處理，因此等風頭一過就不了了之；又為何不想當兵，他直言最大病因就是「沒有光榮感」，年輕人有愛國心，當兵變榮耀就不會閃兵；若有人閃兵，也會被社會唾棄。

只是原本青年節、國慶日、光復節是最方便鼓舞青年愛國心的節日，可以用抗戰、打敗本日人等史實故事鼓舞愛國心，讓青年體會從軍報國的光榮感，但政府做了什麼？也因為政府這幾年過度左傾，價值體系早已被執政者搞亂，這就是台灣。

藝人閃兵案持續發燒，檢警兵分多路展開搜索，男團Energy成員書偉昨被帶回永和分局偵訊。記者余承翰／攝影
藝人閃兵案持續發燒，檢警兵分多路展開搜索，男團Energy成員書偉昨被帶回永和分局偵訊。記者余承翰／攝影
藝人閃兵案持續發燒，檢警兵分多路展開搜索，男團棒棒堂成員小杰（中）昨被帶回永和分局偵訊。本報資料照
藝人閃兵案持續發燒，檢警兵分多路展開搜索，男團棒棒堂成員小杰（中）昨被帶回永和分局偵訊。本報資料照

兵役 閃兵案

延伸閱讀

閃兵集團滾雪球！陳柏霖50萬交保 棒棒堂小杰35萬交保：年輕做錯事

「棒棒堂」威廉閃兵得金鐘獎引爭議 李遠：尊重評審團的專業

修杰楷陳柏霖Energy書偉棒棒堂小杰全認罪 移送不發一語落寞表情曝

棒棒堂小杰閃兵遭拘提！阿緯才喊別擔心 親發聲致歉：我完全合規

相關新聞

役男免役率高達16％ 劉世芳：將配合健保就醫紀錄勾稽

義人閃兵案持續延燒，內政部長劉世芳今天在立法院受訪表示，112年全體役男免役率高達16%，對照健保資料發現有偽造或不實陳...

藝人閃兵只是開胃菜？醫曝亂象內幕 點出最大病因

藝人閃兵持續延燒，藝人陳柏霖、修杰楷、棒棒堂小杰、Energy書偉及坤達遭拘提，引發關注。時事評論家、醫師沈政男說，兵役...

韓儒伯：美國將加速讓防衛夥伴取得技術 台灣也在內

年度美台國防工業會議今天落幕，主辦單位美台商業協會會長韓儒伯表示，國務院官員在閉幕演說中透露，美國政府將公布新的全球性指...

顧立雄：向美採購F16 明年全交機有挑戰

美國總統川普廿日表示不認為中國想入侵台灣，國防部長顧立雄昨表示，我方始終秉持「唯有實力才能換取和平」的理念。但對於我向美...

【專家之眼】閃兵風暴下的信任危機

台灣社會近來掀起「閃兵風暴」，從藝人造假病歷到醫療體系被滲透，已不僅是一樁娛樂新聞，而是一次全國性的道德地震。當人們以為...

防軍人躺平投敵 擬修法加重刑責

為了遏止現役軍人向敵人宣誓效忠的行為，國防部將修正「陸海空軍刑法」第廿四條，除了增訂處罰刑責外，並加重「不盡其應盡之責而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。