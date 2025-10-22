藝人閃兵只是開胃菜？醫曝亂象內幕 點出最大病因

藝人閃兵持續延燒，藝人陳柏霖、修杰楷、棒棒堂小杰、Energy書偉及坤達遭拘提，引發關注。時事評論家、醫師沈政男說，兵役體檢流程太鬆散，藝人閃兵只是冰山一角，數目恐大到難以處理，更點出不想當兵最大病因就是「沒有光榮感」。

沈政男指出，2021年10月「華爾街日報」曾批評台軍缺乏訓練，只被徵召去做拔草等瑣碎工作，甚至有些預備役軍人服役期間從未開過槍；幾天前有南韓媒體引用恥笑，台灣軍隊武器落伍，人員是「草莓兵」，素質糟糕。

他進一步表示，這就是近年來各國媒體對台灣軍隊的評價，藝人閃兵還登上了韓媒「東亞日報」；而「連草莓兵都不想當，只想吃草莓冰。這就是台灣。」至今，台灣人仍普遍不想當兵，能不當就不當，有管道能弄到不用當兵，自然就去鑽營。

台灣社會對藝人閃兵反應是「南韓藝人以當兵為榮」，但國人不像南韓，弄個國產品牌車被笑是冰櫃，說黨國企業，盼川普最好把台灣進口車關稅降到0。在台灣什麼叫愛國，版本太多了，「根本不知為何而戰」，大家怎麼高興、光榮去當兵。

沈更痛批，國防部長顧立雄說「要修改體位」，根本文不對題，問題在「兵役體檢流程太鬆散」，是否有醫療單位或人員涉入？偽造診斷書？當槍手？而兵役體檢是治軍的一環，難怪台灣軍隊被外國譏笑，沒辦法打仗！

而藝人閃兵只是冰山一角，到底有多少役男涉及違法逃兵，數目恐大到難以處理，因此等風頭一過就不了了之；又為何不想當兵，他直言最大病因就是「沒有光榮感」，年輕人有愛國心，當兵變榮耀就不會閃兵；若有人閃兵，也會被社會唾棄。