藝人閃兵只是開胃菜？醫曝亂象內幕 點出最大病因
藝人閃兵持續延燒，藝人陳柏霖、修杰楷、棒棒堂小杰、Energy書偉及坤達遭拘提，引發關注。時事評論家、醫師沈政男說，兵役體檢流程太鬆散，藝人閃兵只是冰山一角，數目恐大到難以處理，更點出不想當兵最大病因就是「沒有光榮感」。
沈政男指出，2021年10月「華爾街日報」曾批評台軍缺乏訓練，只被徵召去做拔草等瑣碎工作，甚至有些預備役軍人服役期間從未開過槍；幾天前有南韓媒體引用恥笑，台灣軍隊武器落伍，人員是「草莓兵」，素質糟糕。
他進一步表示，這就是近年來各國媒體對台灣軍隊的評價，藝人閃兵還登上了韓媒「東亞日報」；而「連草莓兵都不想當，只想吃草莓冰。這就是台灣。」至今，台灣人仍普遍不想當兵，能不當就不當，有管道能弄到不用當兵，自然就去鑽營。
台灣社會對藝人閃兵反應是「南韓藝人以當兵為榮」，但國人不像南韓，弄個國產品牌車被笑是冰櫃，說黨國企業，盼川普最好把台灣進口車關稅降到0。在台灣什麼叫愛國，版本太多了，「根本不知為何而戰」，大家怎麼高興、光榮去當兵。
沈更痛批，國防部長顧立雄說「要修改體位」，根本文不對題，問題在「兵役體檢流程太鬆散」，是否有醫療單位或人員涉入？偽造診斷書？當槍手？而兵役體檢是治軍的一環，難怪台灣軍隊被外國譏笑，沒辦法打仗！
而藝人閃兵只是冰山一角，到底有多少役男涉及違法逃兵，數目恐大到難以處理，因此等風頭一過就不了了之；又為何不想當兵，他直言最大病因就是「沒有光榮感」，年輕人有愛國心，當兵變榮耀就不會閃兵；若有人閃兵，也會被社會唾棄。
只是原本青年節、國慶日、光復節是最方便鼓舞青年愛國心的節日，可以用抗戰、打敗本日人等史實故事鼓舞愛國心，讓青年體會從軍報國的光榮感，但政府做了什麼？也因為政府這幾年過度左傾，價值體系早已被執政者搞亂，這就是台灣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言