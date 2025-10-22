役男免疫率高達16% 劉世芳：將配合健保就醫紀錄勾稽

義人閃兵案持續延燒，內政部長劉世芳今天在立法院受訪表示，112年全體役男免疫率高達16%，對照健保資料發現有偽造或不實陳述等情況，因此移送給地檢署，未來針對役男將搭配健保就醫紀錄進行勾稽，也將與國防部啟動修正體位標準。

媒體詢問是否有藝人主動投案？劉世芳表示，在移送給地檢署、地方政府過程中，第一次通知時都有特別提到，如果願意出來自首的話，會用比較緩和的方式來宣判，但是地方政府回報說，許多人第一時間都沒有正確回覆，所以才會移送地檢署偵辦。

新北地檢署偵辦藝人閃兵案，檢調發動3波搜索，拘提藝人修杰楷、陳柏霖、Energy書偉等人。立法院內政委員會今天也邀劉世芳針對「替代役訓練及備役召集運用」報告並備詢。

劉世芳上午受訪表示，內政部第一次移送的時候是133名，移送給地檢署與地方政府後，現在地檢署在查核的有92位。這些人涉及「妨害兵役治罪條例」，可能是在體檢過程當中，提供假訊息或是不實陳述，所以地檢署正在偵辦當中。

劉世芳表示，今年5月已與國防部啟動修法程序，因為民國112年的役男免疫率高達16%，對照健保資料，發現役免疫率不可能這麼高，才發現有很多偽造或是不實陳述等，包括體重過重、BMI過高、心臟血管、脊椎、精神疾病等問題，過程可能涉及造假。

劉世芳強調，內政部將與國防部一起啟動修正體位標準，將參考鄰近亞洲國家標準，未來在體檢的過程中也要如實申辦，配合役男本身健保的就醫記錄，做雙方面勾稽，確定體位判定合乎免疫體位。