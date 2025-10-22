【專家之眼】閃兵風暴下的信任危機

台灣社會近來掀起「閃兵風暴」，從藝人造假病歷到醫療體系被滲透，已不僅是一樁娛樂新聞，而是一次全國性的道德地震。當人們以為兵役問題只是制度的技術瑕疵，實際上它揭露的是社會信任的破壞、菁英階層的特權思維，以及國家榮譽感的流失。

在過去，服兵役象徵著一種成年禮，也是一種承擔的證明。許多上一代人或許曾在戰地聽著炮聲入睡，也曾把「盡義務」當成一種自豪。如今的年輕世代，卻一邊高喊「主權」、「獨立」，一邊又以各種藉口規避兵役。這種矛盾心理，不只是逃避義務，更是對國家責任的無感。若連最基本的國防義務都無法擔當，又何來捍衛自由的決心？那句古話「欲戴王冠，必承其重」在此刻顯得格外刺耳。

問題並非僅在於個人的選擇，而是制度性縱容的惡果。當妨害兵役治罪條例的刑責最高五年，但實務上多以罰金了事，所傳遞出的訊息就是「有錢就能自由」。於是逃兵者只需繳幾萬元，幾個月後仍能在螢光幕前談笑風生。法治的威嚴被稀釋成交易，誠信變成可量化的代價，這樣的社會要如何培養真正的公平感？刑罰之所以存在，不僅是懲罰，更是教育與警醒。若法無嚇阻，信任自然潰敗。

這場風暴更揭示醫療倫理的潰堤，當部分醫師願意為金錢與人情違背專業，開立虛假診斷書以協助免役，不只是違法，更是對整個醫療體系的背叛。醫療的根基在於誠信，一旦這種信任的橋樑被摧毀，社會就會陷入集體懷疑。從老人巴氏量表、身心鑑定到兵役檢測，若「證明」都能被買通，那每一張公文都失去了公信力。當醫療倫理被市場化，正義也就難以存活。

在道德層面上，藝人閃兵尤為嚴重。身為公眾人物，他們擁有比常人更多的影響力與話語權，理應以身作則，卻反以名氣與金錢為盾，規避最基本的公民義務。更荒謬的是，社會竟對此逐漸麻木，甚至繼續給予舞台與掌聲。當失信者仍能享受光環，信實者就顯得愚笨。若社會不再懲戒錯誤，而是以娛樂的心態淡化不義，便是在集體墮落。

特權階層的「豁免思維」更是此次事件的根源之一，那些擁有資源與關係的人，不把服役視為責任，而當成「沒必要的浪費」。這樣的心態反映了一種階級傲慢，有能力者不願與平凡人共苦。當「懂門路」成為成功的捷徑，整個制度的公正性也隨之崩壞。若社會名流都造假脫罪，又如何要求基層青年忠誠於國？

要改革，不只是修法而已。國防部長提出加嚴體位標準、強化複檢制度固然重要，但更根本的是重建「榮譽」的觀念。在韓國，藝人若逃兵，幾乎等於被社會封殺；而在台灣，逃兵者還能繼續上節目。這樣的文化落差，令人汗顏。當兵不該只是「義務」，而應是一種值得驕傲的奉獻。若社會能讓服役成為榮譽的象徵，而非被動的負擔，青年自然不會把它當作逃避的目標。

面對這場信任危機，政府、司法、媒體與教育都該負起責任。司法要展現公正，不再讓金錢成為護身符；政府要檢討體制，堵住醫療與行政漏洞；媒體要負起監督責任，而非消費醜聞；教育更要重新強化公民倫理與國家認同。國防不僅是軍事議題，更是道德議題。當信任崩塌，國家也就失去了靈魂。

社會的復原從來不靠懲罰，而靠價值的重建。真正的愛國，不是口號，而是行動。當每一個人都願意履行自己的責任，誠實面對制度，這個國家才有可能重新贏回尊嚴。