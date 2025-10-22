劉世芳：役男免役率16％恐造假 體檢擬勾稽就醫紀錄

藝人閃兵案延燒，役男體位區分標準修正受矚。內政部長劉世芳今天說，5月已與國防部啟動修法程序，112年役男免役率高達16%，對照健保資料庫後認為不可能這麼高，可能涉及造假；未來體檢將配合役男健保就醫紀錄，進行勾稽。

媒體詢問，是否呼籲有類似經驗、還沒被抓出來的藝人主動投案。劉世芳表示，在移送給地檢署、地方政府過程中，第一次通知時都有提到，如果願意出來自首，會用比較緩和的方式做後續偵查、處理；但地方政府回報，有些人接到通知時沒有正確回覆，才會移送地檢署偵辦。

新北地檢署針對藝人閃兵案，昨天發動第3波搜索。內政部表示，扣除新北地檢署3波偵辦案件，還有92案疑似涉及以高血壓逃兵役案件，已函送所轄16個地檢署偵辦；另外，役男體位區分標準修正，擬參照以往服1年義務役時期規定，加嚴免役標準。

立法院內政委員會今天邀劉世芳、內政部役政司長沈哲芳列席，報告「替代役訓練及備役召集運用」，並備詢。

劉世芳會前受訪時表示，內政部第一次移送133名給地檢署及地方政府後，目前配合地檢署查核的有92名，涉及「妨害兵役治罪條例」，提出假的體位證明，原本體位判定出現狀況，可能是體檢過程提供假訊息、有不實陳述，地檢署正在偵辦中。

劉世芳指出，5月已與國防部啟動修法作業程序，因為民國112年役男的免役率高達16%，若對照健保資料庫後，認為台灣役男免疫率不可能這麼高，有很多偽造或不實陳述的，包括體重過重、心血管問題、脊椎問題、精神疾病等，發現過程可能涉及造假。

劉世芳說，內政部會與國防部參考鄰近的亞洲國家，啟動修正役男體位區分標準，未來體檢過程要如實申辦，並配合役男本身健保的就醫紀錄進行勾稽，確定在體位判定合乎免役體位，才能確保不會有人涉及以不實訊息造假記錄。