聽新聞
0:00 / 0:00

防軍人躺平投敵 擬修法加重刑責

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

為了遏止現役軍人向敵人宣誓效忠的行為，國防部將修正「陸海空軍刑法」第廿四條，除了增訂處罰刑責外，並加重「不盡其應盡之責而降敵罪」的法定刑及增訂處罰預備、陰謀犯，國防部也建議將此列為優先法案。

立法院外交國防委員會明將邀請國防部長顧立雄進行業務報告，國防部書面報告指出，為了遏止現役軍人對敵人效忠的行為，國防部擬具「陸海空軍刑法」第廿四條修正草案，除了增訂處罰刑責外，並加重「不盡其應盡之責而降敵罪」的法定刑及增訂其預備、陰謀犯之處罰，以有效確保國家安全及軍事利益。

國防部表示，這項修正草案已完成法制作業程序，待行政院審查完竣，將送交立法院並建議列為優先法案。

賴清德總統今年三月十三日於國安高層會議後宣布，全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度。

國防部報告指出，為建構符合憲法要求之公平審判原則及正當法律程序，兼顧人權保障、軍隊紀律的軍事審判新制，國防部通盤檢討學者、大法官及社會各界對於軍事審判制度的建議，分別擬具「軍事審判法修正草案」、「軍法官人事條例草案」、「軍事法院組織法」及「軍事檢察署組織法草案」等四項法案，於七月卅一日報行政院審查。

此外，外界關注國軍人員招募及編現比，國防部報告指出，至九月底為止，國軍招募階段獲得率達百分之一○九點一。軍校正期班獲得率更達百分之一一四點三。留營率為百分之八十六點七，也較以往顯著提升。國軍將持續運用階段節點管制與資源分配，確保如期如質達成年度目標。

國防部 國軍 賴清德 軍人 國家安全 顧立雄

延伸閱讀

國防部：國軍部隊今年起每年固定增加5項聯合作戰演訓

逾600名遊客受天候影響滯留馬祖 今啟動4架次軍機疏運

打造「台灣之盾」 國防部以防空系統與雷達融匯為擊殺網

國防部：軍審法修正兼顧人權與軍紀 已報政院審查

相關新聞

顧立雄：向美採購F16 明年全交機有挑戰

美國總統川普廿日表示不認為中國想入侵台灣，國防部長顧立雄昨表示，我方始終秉持「唯有實力才能換取和平」的理念。但對於我向美...

防軍人躺平投敵 擬修法加重刑責

為了遏止現役軍人向敵人宣誓效忠的行為，國防部將修正「陸海空軍刑法」第廿四條，除了增訂處罰刑責外，並加重「不盡其應盡之責而...

國防部：國軍部隊今年起每年固定增加5項聯合作戰演訓

國防部表示，國軍除年度漢光演習外，今年起每年固定增加「立即備戰操演」、「整體空中及飛彈防禦」、「聯合資訊及電子作戰」、「...

國防部報告 人力招募超標達109.1%、留營率86.7%

國軍人員招募及編現比情況一向是外界關切焦點，根據國防部向立法院最新報告指出，至九月底為止，國軍招募階段獲得率達109.1...

馬文君質疑F-16維修中心不順利？顧立雄：將向美國持續爭取授權

國民黨立委馬文君今天在總質詢時質疑，審計部報告指出，F-16維修中心成立至今，在影響妥善率最顯著的30項關鍵零件中，維修...

海巡基層被要求蒐集罵政府貼文？管碧玲駁斥：絕不會政治偵查

有社群貼文爆料海巡上級要求基層蒐集罵政府的貼文，引發外界疑慮。海委會主委管碧玲今天受訪表示，海巡裡隸屬國安的團隊裡，有遵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。