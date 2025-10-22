防軍人躺平投敵 擬修法加重刑責

為了遏止現役軍人向敵人宣誓效忠的行為，國防部將修正「陸海空軍刑法」第廿四條，除了增訂處罰刑責外，並加重「不盡其應盡之責而降敵罪」的法定刑及增訂處罰預備、陰謀犯，國防部也建議將此列為優先法案。

立法院外交國防委員會明將邀請國防部長顧立雄進行業務報告，國防部書面報告指出，為了遏止現役軍人對敵人效忠的行為，國防部擬具「陸海空軍刑法」第廿四條修正草案，除了增訂處罰刑責外，並加重「不盡其應盡之責而降敵罪」的法定刑及增訂其預備、陰謀犯之處罰，以有效確保國家安全及軍事利益。

國防部表示，這項修正草案已完成法制作業程序，待行政院審查完竣，將送交立法院並建議列為優先法案。

賴清德總統今年三月十三日於國安高層會議後宣布，全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度。

國防部報告指出，為建構符合憲法要求之公平審判原則及正當法律程序，兼顧人權保障、軍隊紀律的軍事審判新制，國防部通盤檢討學者、大法官及社會各界對於軍事審判制度的建議，分別擬具「軍事審判法修正草案」、「軍法官人事條例草案」、「軍事法院組織法」及「軍事檢察署組織法草案」等四項法案，於七月卅一日報行政院審查。

此外，外界關注國軍人員招募及編現比，國防部報告指出，至九月底為止，國軍招募階段獲得率達百分之一○九點一。軍校正期班獲得率更達百分之一一四點三。留營率為百分之八十六點七，也較以往顯著提升。國軍將持續運用階段節點管制與資源分配，確保如期如質達成年度目標。