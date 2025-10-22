顧立雄：向美採購F16 明年全交機有挑戰

美國總統川普廿日表示不認為中國想入侵台灣，國防部長顧立雄昨表示，我方始終秉持「唯有實力才能換取和平」的理念。但對於我向美方採購的軍機延宕交付，顧立雄坦承，明年要全部運交完畢「確實有挑戰性」。人在美國的國防部副部長鍾樹明表示，美國對台軍售延宕交付正在減少當中，美方非常有誠意要解決問題。

顧立雄說，川普的意思應該是以嚇阻基礎來認為印太區域和平穩定的重要性。顧立雄強調，嚇阻就是以實力為基礎，確保台海的和平穩定現狀，我方認為應該「以實力作為基礎，實力才能換取和平」。

顧立雄昨證實，「不對稱作戰及作戰韌性特別條例」已送到行政院審議，是以七年為期編列特別預算，但金額還要等政院做最後的審議，具體編列的預算項目，要等立法院通過才能進行。

我方向美國採購的六十六架F-16C/D Block70戰機，依規畫應於今年、明年各出廠廿八架、卅八架，明年底以前全數交機，但除首架於今年三月舉行過出廠典禮後再無後續進度。

顧立雄說，針對延宕的武器裝備，台美一直持續進行相關管制會議，都有緊密溝通。Ｆ─16的問題在改善中，預期明年會有交付，不過他坦承，全部運交完畢「確實有挑戰性」。

針對賴清德總統提出打造「台灣之盾」，鍾樹明廿日在美台國防工業會議中表示，台灣之盾是涵蓋共軍導彈、遠火系統火箭的整體防禦構想，希望台灣能與美國合作，盼美國協助整合台灣現有的防空系統。

鍾樹明在會議上以「台灣以實力維持真和平」為題發表談話。鍾樹明說，中共結合「非軍事手段」和「準軍事壓力」，以混合戰行動挑釁台灣，光是今年以來，在台海周邊偵獲進入海峽中線的共機就達四三○○架次、軍艦達二○六二艘。

鍾樹明說，我國國防部秉持「建構不對稱作戰、強化防衛韌性、提升後備戰力及厚植灰色地帶應處能量」等四大重點來提升戰力。

對於川普預期與中國國家主席習近平的會晤，將討論到台灣議題，外交部北美司長王良玉說，台美之間溝通管道暢通，持續保持密切聯繫關注相關發展。