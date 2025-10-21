國防部：國軍部隊今年起每年固定增加5項聯合作戰演訓

國防部表示，國軍除年度漢光演習外，今年起每年固定增加「立即備戰操演」、「整體空中及飛彈防禦」、「聯合資訊及電子作戰」、「聯合地面防禦」及「聯合海上防禦」等5項聯合作戰演訓。

國防部23日將在立法院外交及國防委員會提出業務報告，邀請國防部長顧立雄報告並備質詢。

國防部在書面報告中表示，已在今年1月修頒「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，即以中共對台灰色地帶關鍵軍事行動預警徵侯，區分低、中及高強度侵擾模式，對應常態危機處理、二級與一級加強戒備應處原則，使各單位、各階層針對各項突發狀況態樣，均熟稔處置權責及依據，並能密切協調、整體配合，發揮統合力量。

國防部同時表示，國軍以聯合作戰計畫為基礎，自今年起除既有的「漢光演習」外；另增加「立即備戰操演」、「整體空中及飛彈防禦」、「聯合資訊及電子作戰」、「聯合地面防禦」及「聯合海上防禦」等5項聯合作戰演訓，依共軍犯台各種可能行動，據以發展演習想定，並適切調節分配於2至9月實施，藉以維持「高戰備」的防衛作戰整備水準，持續深化實戰訓練及突發狀況應處能力。

對於美方高度關切的強化後備戰力方面，國防部表示，將依「常、後一致」標準，籌建守備、後備部隊單兵戰鬥裝備，視任務及專長，配賦含光學瞄準鏡、內紅點瞄準鏡與雷指器的新式步槍，以及頭戴式夜視鏡、戰鬥個裝、防護面具等。