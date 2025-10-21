快訊

花蓮燕子口堰塞湖危機未解 秀林鄉5地區明天停班停課

前台大婦科名醫鄭文芳被控下藥性侵3女棄保潛逃 今押解返台法院裁押

士林地院旁起火！消防急派員撲救 起火原因待查

聽新聞
0:00 / 0:00

國防部報告 人力招募超標達109.1%、留營率86.7%

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部向立法院最新報告指出，至九月底為止，國軍招募階段獲得率達109.1%。軍校正期班獲得率更達114.3%。留營率為86.7%，較以往顯著提升。圖／聯合報系資料照片
國防部向立法院最新報告指出，至九月底為止，國軍招募階段獲得率達109.1%。軍校正期班獲得率更達114.3%。留營率為86.7%，較以往顯著提升。圖／聯合報系資料照片

軍人員招募及編現比情況一向是外界關切焦點，根據國防部向立法院最新報告指出，至九月底為止，國軍招募階段獲得率達109.1%。軍校正期班獲得率更達114.3%。留營率為86.7%，也較以往顯著提升。另一方面，軍方為遏止現役軍人向敵人宣誓效忠的行為，修正「陸海空軍刑法」第24條，除了增訂處罰刑責外，並加重「不盡其應盡之責而降敵罪」的法定刑及增訂處罰預備、陰謀犯，將列為優先法案。

立法院外交國防委員會週四將邀請國防部長顧立雄進行業務報告，針對軍方人力招募成效，國防部書面報告指出：一一四年度招募目標14563人，迄9月30日招募階段計畫數11940人，階段獲得數13030人，獲得率為109.1%。以軍校正期班為例，年度計畫數1476人，在各軍事院校努力下，獲得數1687人，獲得率114.3%。國防部強調，國軍將持續運用階段節點管制與資源分配，確保如期如質達成年度目標。

國防部指出，為展現對官兵的實質照顧，自今年4月1日起陸續調增「志願役加給」、「戰鬥部隊加給」、「網路戰加給」、「戰航管加給」及「電訊偵測加給」等五項方案，期使官兵能安心服役，在落實戰訓工作時，也能兼顧家庭。不過國防部報告並未提及立法院三讀通過的「軍人待遇條例」等加薪方案。

國防部進一步指出，經努力推動各項官兵照顧措施，今年度迄9月30日留營率為86.7%，較以往顯著提升；不適服人數也較同期減少1000餘人，有效提高留營意願。

另一方面，賴總統於今年3月13日於國安高層會議後指出，為因應中國大陸對國軍的滲透及間諜活動威脅，全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度。

國防部報告指出，為建構符合憲法要求之公平審判原則及正當法律程序，兼顧人權保障、軍隊紀律的軍事審判新制，國防部通盤檢討學者、司法院大法官及社會各界對於軍事審判制度的建議，分別擬具「軍事審判法修正草案」、「軍法官人事條例草案」、「軍事法院組織法」及「軍事檢察署組織法草案」等四項法案，於7月31日報行政院審查。

同時，為了遏止現役軍人對敵人效忠的行為，國防部擬具「陸海空軍刑法」第24條修正草案，除了增訂處罰刑責外，並加重「不盡其應盡之責而降敵罪」的法定刑及增訂其預備、陰謀犯之處罰，以有效確保國家安全及軍事利益。國防部強調，這項修正草案已完成法制作業程序，待行政院審查完竣，將送請立法院建議列為優先法案。

國防部 軍事 軍人

延伸閱讀

馬文君質疑F-16維修中心不順利？顧立雄：將向美國持續爭取授權

打造「台灣之盾」 國防部以防空系統與雷達融匯為擊殺網

國防部：軍審法修正兼顧人權與軍紀 已報政院審查

國防部報告募兵階段超標 留營率提升至86.7%

相關新聞

馬文君質疑F-16維修中心不順利？顧立雄：將向美國持續爭取授權

國民黨立委馬文君今天在總質詢時質疑，審計部報告指出，F-16維修中心成立至今，在影響妥善率最顯著的30項關鍵零件中，維修...

國防部報告 人力招募超標達109.1%、留營率86.7%

國軍人員招募及編現比情況一向是外界關切焦點，根據國防部向立法院最新報告指出，至九月底為止，國軍招募階段獲得率達109.1...

海巡基層被要求蒐集罵政府貼文？管碧玲駁斥：絕不會政治偵查

有社群貼文爆料海巡上級要求基層蒐集罵政府的貼文，引發外界疑慮。海委會主委管碧玲今天受訪表示，海巡裡隸屬國安的團隊裡，有遵...

顧立雄證實！不對稱作戰特別預算分7年編列 規模尚未定案

民進黨立委王定宇透露，賴政府計畫提出的「不對稱作戰及作戰韌性特別預算」規模將達1.3兆元。國防部長顧立雄今天證實，特別預...

川普不認為中共2027將攻台 顧立雄：有實力才能換取和平

美國總統川普表示，不認為中共會在2027年發動攻台，國防部長顧立雄說，川普的意思應該還是以嚇阻作為印太和平的基礎。國防部...

海軍大氣局長遭報違法蒐集機密 顧立雄：毋枉毋縱詳盡調查

海軍「大氣海洋局」局長林倉玉遭報違法蒐集機密作戰資料，還傳出要求下屬浮編預算等狀況。國防部長顧立雄今天表示，他會要求海軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。