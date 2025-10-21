立委指海軍局長與大陸特定人士交流 顧立雄允嚴查後向大眾說明

媒體報導，海軍大氣海洋局長林倉玉涉擴權、浮編預算。立委指出，林倉玉更與大陸地區相關學術單位有交流，國防部應一併調查；國防部長顧立雄今天表示，會有詳細的報告，海軍嚴查後，會向社會徹底說明。

「鏡週刊」報導，近期多名官兵投訴海軍大氣海洋局長、上校林倉玉違法蒐集漢光演習作戰資料，要求部屬在局內成立戰情中心，指派官兵向第一線作戰單位索取機密資料，但海洋局並無合法權限，且要官兵規避審計單位浮編國土韌性特別預算。

立法院會今天繼續進行施政總質詢。國民黨立委馬文君質詢時指出，海軍所屬大氣海洋局只是一個200多人的專業幕僚單位，以往負責氣象海圖、水文資料等預報，但據報導，林倉玉上任後，不但擴大職權成立戰報中心，更想要在2年內執行新台幣21億元的案子。

馬文君表示，其中有案子是要花17億元興建一棟3層樓、防護電磁脈衝能力的大樓，並擴建作業中心，購置軟硬體、專案開發軟體等；國防部強調這案子很重要，但她不曉得大氣海洋局為何需要防護電磁脈衝的能力。

卓榮泰說，對於現任國軍要整個加強對國家忠誠的再教育，且要嚴格管控；預算部分，國防部虛心接受、檢討改進，在防衛、國安韌性工作還是要持續進行。顧立雄表示，這筆預算17億多元是整建部分，沒有浮編狀況，後續會審慎管制，不至於被濫用。

顧立雄說，媒體報導部分，經過初步調查、審查佐證資料，海軍回報沒有相關情事，但還是要求海軍給他一份詳細的書面報告，一定會審慎運用預算。

馬文君說，她接獲檢舉，林倉玉與相關設備商及營造商在會勘、研討採購標案內容的過程，曾邀特定人士參與研討，都有照片；這名特定人士與大陸地區相關學術單位有交流、關係密切，請國防部一併調查，雙方到底交流什麼，並要求將林倉玉調離現職。

顧立雄表示，國防部會有詳細的報告，海軍嚴查後，會跟社會徹底說明；卓榮泰說，他要求國防部不要放過任何蛛絲馬跡，一定用最高標準來要求國軍。