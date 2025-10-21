馬文君質疑F-16維修中心不順利？顧立雄：將向美國持續爭取授權

國民黨立委馬文君今天在總質詢時質疑，審計部報告指出，F-16維修中心成立至今，在影響妥善率最顯著的30項關鍵零件中，維修能力僅有2項，缺乏自主維修能力。國防部長顧立雄表示，漢翔已完成372項維修項目，將向美國政府請求持續爭取技術轉移，這與韌性有關，會持續來爭取。

馬文君指出，審計部公布最新決算報告顯示，F-16維修中心的推動進度，維修項目除缺乏明確法源外，在影響妥善率最顯著的30項關鍵零件中，F16維修中心僅有2項維修能力，此情況令國人無法接受。

顧立雄表示，國防部已於今年5月28日要求空軍依照「國防部委託法人團體從事研發產製維修作業要點」辦理，把品項納入認證。他指出，漢翔2020年成立維修中心以來，已完成超過372項維修項目，戰機送往國外維修的平均時間，也從原本的457天縮短到約200天，整體效率確實有提升。

馬文君質疑，台灣與洛克希德馬丁公司簽署協議，並支付超過一億美元，理應換取對等的技術與培訓，但美方至今未履約，韓國早就可以製造KF-16並且自主維修，但台灣卻還在積極爭取階段，實在非常不公平。

顧立雄指出，就他所知，韓國即使取得部分授權，也仍然無法完全掌握所有關鍵零件品項。國防部將持續與洛克希德馬丁公司與美國政府協商，爭取更多維修能量與原廠授權，這與韌性有關，將持續爭取。