國防部報告募兵階段超標 留營率提升至86.7%

國防部今天透過書面報告說明招募成效，今年招募目標1萬4563人，迄9月30日階段計畫人數1萬1940人，階段獲得數1萬3030人，階段獲得率109.1%。另外，今年度留營率較往年提升，為86.7%。

立法院外交及國防委員會邀請國防部長顧立雄23日業務報告、並備質詢，書面報告書下午已送抵立法委員辦公室。

針對招募成效，國防部在報告書中指出，因應少子化趨勢、民間學校多元招生策略及企業勞動市場需求競爭等挑戰，國軍持續完善編組、深耕校園、媒體宣傳、精進報名流程、適度調整放寬招募甄選條件及調整待遇等措施，提升招募效益。

根據統計，今年度招募目標1萬4563人，迄9月30日招募階段計畫人數為1萬1940人，階段獲得數1萬3030人，階段獲得率為109.1%。以軍校正期班為例，年度計畫數1476人，在各軍事院校努力下獲得數1687人，獲得率114.3%，國軍將持續運用階段節點管制與資源分配，確保如期如質達成年度目標。

國防部也提到，有鑑於敵情威脅日益增加，國軍部隊擔負戰備任務更加繁重，為展現對官兵實質照顧，國防部整體檢視軍人待遇結構，自4月1日起陸續調增「志願役加給」、「戰鬥部隊加給」、「網路戰加給」、「戰航管加給」及「電訊偵測加給」等5項方案，期使官兵能安心服役，在落實戰訓工作時也能兼顧家庭。

此外，為改善官兵服役環境，國防部亦積極推動國軍老舊營舍整建，目前「興安專案」計畫執行103案，已完工87案，尚餘16案執行中；另於113年核定115年至120年執行的「展興專案」，規劃優先辦理官兵營舍及備勤大樓新建工程16案、職務宿舍新建工程9案，將持續依期程執行。

國防部最後強調，為使專業人才長留久用，經推動各項官兵照顧措施，統計至今年起至9月30日止留營率為86.7%，顯較以往提升；不適服人數亦較同期減少約1000人，有效提高留營意願，將持續廣儲優質人力，以有效維持部隊人員實務經驗及專業職能，滿足新興兵力所需專才，確保國軍戰力有效發揮。