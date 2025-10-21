海巡基層被要求蒐集罵政府貼文？管碧玲駁斥：絕不會政治偵查

有社群貼文爆料海巡上級要求基層蒐集罵政府的貼文，引發外界疑慮。海委會主委管碧玲今天受訪表示，海巡裡隸屬國安的團隊裡，有遵照一定標準作業流程處理，但海巡署絕不會政治偵查，爆料與事實有落差。

臉書粉專「爆料海巡2.0」有貼文提到，有上級要求基層在網上蒐集罵政府貼文，並要求截圖上傳作為安全情報，認為此舉扭曲職務本質。

立法院今天下午繼續進行施政總質詢，管碧玲在進入議場前接受媒體訪問。媒體詢問，海巡是否有情蒐罵政府的貼文。

管碧玲受訪表示，她有看到爆料海巡在社群上的貼文，因此特別找海巡署了解，署長有保證，海巡署行政中立，絕對不會做政黨情蒐與政治偵查；只是為了國家安全，海巡裡屬於國安的團隊，有遵照一定標準作業流程（SOP）處理。

管碧玲強調，不是所有基層都在做這件事，而是這個系統裡有國安及反認知作戰任務的成員，且都有工作的SOP，請外界放心。

媒體詢問，是哪些貼文會危害國安。管碧玲表示，這有一定的SOP，團隊秉持專業處理，而爆料內容可能與事實有落差，因為署長、艦隊分署長告訴她不會有去海上頂風頂浪，回來還要做資訊蒐集工作的情況，而她也相信署長等人的報告。