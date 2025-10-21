國防部：軍審法修正兼顧人權與軍紀 已報政院審查

快訊

中央社／ 台北21日電
圖為國防部。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
總統賴清德3月宣示全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度。國防部今天說，兼顧人權保障、軍隊紀律的軍事審判新制，結合各界建議與最新法律發展，已擬具軍審法修正草案等4項，於7月31日報行政院審查。

賴總統3月13日於國安高層會議後指出，為因應中國對國軍的滲透及間諜活動威脅，全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線，與檢調司法機關共同協力，處理現役軍人涉犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等軍事犯罪刑事案件。

立法院外交及國防委員會23日將邀請國防部長顧立雄報告業務概況，並備質詢。國防部今天將業務報告書面送交立委國會辦公室。

針對軍法制度改革，國防部於報告指出，「陸海空軍懲罰法」及「軍人權益事件處理法」經賴總統於民國113年8月7日公布，國防部已完成相關子法的修訂、業務人員教育訓練、全軍巡迴座談宣教等相關整備工作，於今年7月11日報請行政院同意，核定兩法於今年8月6日施行，高等軍事法院勤務法庭及地方軍事法院權保會，同時運作。

國防部表示，為建構符合憲法要求之公平審判原則及正當法律程序，兼顧人權保障、軍隊紀律的軍事審判新制，國防部通盤檢討歷來學者、司法院大法官及社會各界對於軍事審判制度所提建議，分別從程序法、人事、組織等面向，結合最新法律發展，擬具軍事審判法修正草案、軍法官人事條例草案、軍事法院組織法及軍事檢察署組織法草案等4項，於7月31日報行政院審查。待行政院審查完竣，送請立法院建議列為優先法案。

此外，為遏止現役軍人對敵人效忠的行為，國防部擬具「陸海空軍刑法」第24條修正草案，參採司法院、法務部、國家安全局、大陸委員會等機關意見，以完備構成要件，修正草案除增訂處罰刑責外，並加重「不盡其應盡之責而降敵罪」的法定刑及增訂其預備、陰謀犯之處罰，以有效確保國家安全及軍事利益。

