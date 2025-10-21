打造「台灣之盾」 國防部以防空系統與雷達融匯為擊殺網

總統賴清德在國慶演說宣布打造「台灣之盾」（T-Dome），國防部表示，持續籌購新式防空武器，並整合現有自製、外購等防空系統（shooters），以自動化C5ISR，鏈結各式雷達等高效能感知裝備（sensors），融匯為多sensor搭配多shooter的擊殺網。

立法院外交及國防委員會23日邀請國防部長顧立雄報告業務概況，並備質詢；國防部今天將業務報告書面紙本送交立委國會辦公室。

針對「台灣之盾」政策，國防部指出，依賴總統「台灣之盾」政策指導，持續籌購新式防空武器；並整合現有自製、外購等防空系統（shooters），以自動化C5ISR，鏈結各式雷達等高效感知裝備（sensors），融匯為多sensor搭配多shooter的擊殺網，可依威脅選派適切攔截武器，形成多層次、嚴密的空防之盾，確保空防安全。

國防部也在報告提到，空軍配合防空飛彈、陸用雷達及「MQ-9B無人機」獲裝，調整防空、戰管及飛行部隊編組，以強化情監偵、預警、整體防空及空中作戰戰力。

對於前瞻應用新興科技，國防部指出，開源情報、人工智慧、無人載具、蜂群協同、自主航行等新興科技，結合傳統載台建構的智慧化作戰體系，在現代戰爭殊為重要，尤其人工智慧導入軍事領域，實現情報蒐集與分析即時化，大幅提升指揮決策速度及監偵預警能力，後續將透過建立人工智慧輔助的戰場管理平台，形成智慧網絡，確保作戰決策即時精準，提升整體作戰效能與擊殺速度。

國防部表示，國軍積極扎根國防自主，持恆投入科技基礎與應用研究，整合國內產、學、研界科研能量，引進新興技術加速國防創新，助益戰力提升與防衛韌性。

針對先進國防科技研發，國防部表示，置重點於無人載具及反制偵蒐、大氣水文蒐研及艦艇製造、資電通訊及網路防護，以及航太動力及飛彈、武器系統，人員裝備及創新／不對稱技術等領域，民國114年計執行130案。

國防部提到，中科院加速研發尖端武器系統，與國內廠商合作開發的項目，包括寬頻固態功率放大器、水下無人載具自主航行技術、飛彈影像處理模組等共計27項關鍵技術，國防部國防創新小組（DIO）運用多種途徑，籌獲新興科技產品，規劃於115年籌獲繫留型無人機、人攜式刺針飛彈模擬器及新式野戰型氣象觀測系統等裝備，以小批量採購及測評驗證，做為後續量產依據。

國防部說明，同時辦理衛星影像AI自動辨識、擴增實境智慧作戰系統及智慧化倉儲管理系統等案公開徵集作業，規劃115年委由民間廠商原型開發，亦運用國科會「產業化圓桌會議」機制，執行國軍無人機6項、資安類3項發展需求，分別由經濟部及數發部公告評選，納入補助計畫，鼓勵產業積極投入，使國軍獲得所需武器裝備，同時促進民間產業發展。