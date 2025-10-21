國軍修頒處置規定 強化應對中共灰色地帶威脅SOP

快訊

中央社／ 台北21日電
國防部長顧立雄。記者林伯東／攝影
國防部長顧立雄。記者林伯東／攝影

國防部今天指出，為應對中共威脅，已修頒「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，將灰色地帶關鍵軍事行動預警徵候，區分低、中及高強度侵擾模式，對應常態危機處理、二級與一級加強戒備應處原則。

立法院外交及國防委員會邀請國防部長顧立雄23日業務報告、並備質詢，書面報告書下午已送抵立法委員辦公室。

國防部在報告書中指出，今年1月1日起至9月30日止，共軍各型機計3003架次逾越中線並進入西南及東部空域；另各型作戰艦2000艘次駛入台灣應變區活動。

此外，共軍以每月3至4次頻率執行「聯合戰備警巡」，且各型機艦逾越中線頻次亦逐漸攀升，壓縮國軍預警及應處時間，不但升高台海緊張局勢，亦增加「由訓轉演、由演轉戰」風險；甚至常態性增派海警船，於金馬周邊水域巡邏，且多次逾越中線或進入外離島禁限制水域騷擾，除測試反應，亦企圖達成其「台海內海化」目標。

針對國軍的戰備應處方式，國防部指出，務實檢視「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」、「國軍戰備規定」與「聯合作戰計畫」，使各種應變措施合乎實需，據以執行實兵演練等戰備整備作為，並驗證規定與計畫可行性及適切性。

因此，於今年1月修頒「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，即以中共對台灰色地帶關鍵軍事行動預警徵候，區分低中及高強度侵擾模式，對應常態危機處理、二級與一級加強戒備應處原則，使各單位、階層針對各項突發狀況態樣，均熟稔處置權責及依據，並密切協調、整體配合，發揮整合力量。

同時，為妥適應處共軍「由演轉戰」威脅，針對中共宣告對台海周邊進行軍演及無預警威懾行動等襲擾，國軍即開設應變中心，啟動「立即備戰操演」，派遣三軍部隊以實裝、實彈進入戰術位置，完成對應操演，嚇阻敵輕啟戰端。

國防部進一步說明實戰化訓練作為。國防部指出，國軍以聯合作戰計畫為基礎，自今年起除既有「漢光演習」外，另增加「立即備戰操演」、「整體空中及飛彈防禦」、「聯合資訊及電子作戰」、「聯合地面防禦」及「聯合海上防禦」等5項聯合作戰演訓，依共軍犯台各種可能行動，據以發展演習想定，並適切調節分配於2月至9月實施，藉維持「高戰備」防衛作戰整備水準， 持續深化實戰訓練及突發狀況應處能力。

國防部也提到，為聚焦實戰化訓練要求，其餘各項聯戰演訓亦跳脫「驗證計畫」格局，均按共軍犯台各項可能行動發展演習想定，模擬時間、空間、情資與資源均受限制之仿真戰場，誘導三軍部隊以聯合作戰計畫為基礎，驗測各級指揮官臨機決策、參謀組織計畫作為，及支援與被支援部隊間聯合行動效能，藉以提升整體備戰成效。

國防部 國軍 共軍 中共

