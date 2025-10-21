顧立雄證實！不對稱作戰特別預算分7年編列 規模尚未定案

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部長顧立雄證實，「不對稱作戰及作戰韌性特別預算」將分7年編列，不過實際規模，仍待行政院最後的審議結果。圖為愛國者3型防空飛彈。圖／聯合報系資料照片
國防部長顧立雄證實，「不對稱作戰及作戰韌性特別預算」將分7年編列，不過實際規模，仍待行政院最後的審議結果。圖為愛國者3型防空飛彈。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委王定宇透露，賴政府計畫提出的「不對稱作戰及作戰韌性特別預算」規模將達1.3兆元。國防部顧立雄今天證實，特別預算將分7年編列，不過實際規模，仍待行政院最後的審議結果。

赴美出席美台國防工業會議的民進黨立委王定宇透露，賴政府計畫提出的「不對稱作戰及作戰韌性特別預算」規模達1.3兆元，將分7年編列，前4年是支付高峰期，基本聚焦在前4年。

不過王定宇的說法傳出讓國防部亂成一團，主因是由於美方仍在持續不斷追加項目及金額，導致全案還在不斷調整中，目前尚未定案，據透露，1.3兆的數字「並不正確」。

顧立雄在立法院受訪表示，「不對稱作戰及作戰韌性特別條例」已經送到行政院審議，確實是以7年為期編列特別預算；不過金額還要等待行政院做最後的審議，具體編列的預算項目，還是要等立法院通過才能進行。

顧立雄說，國防部編列的不對稱特別預算，仍舊會著重在提升防衛韌性以及不對稱作戰的兩大區塊。

國防部 顧立雄 王定宇 賴清德

