國軍服裝供售站委商經營案 台南企業等公司得標

中央社／ 台北21日電

根據政府電子採購網今天公布的決標公告，預算金額為新台幣66億餘元的國防部「國軍服裝供售站委商經營案（陸軍）」，由台南企業股份有限公司得標，決標金額為50億餘元，另一間得標廠商為斐樂股份有限公司，決標金額為16億餘元。

台灣民眾黨主席黃國昌7月23日透過臉書指出，興采實業成為「國軍服裝供售站委商經營案」的第一優勝廠商，但就在取得評選優勝後，得標廠商全面改選董事，擔任此標案評選委員的前經濟部官員洪嵩輝，竟成為興采獨董。

國防部當天發布新聞稿回應，針對陸軍辦理該項標案，評選委員成為得標廠商獨立董事，國防部於6月獲知此情後，即暫停採購簽約程序，並撤銷原評選結果，國防部將依法重新辦理採購作業。

政府電子採購網於8月5日刊登國防部「國軍服裝供售站委商經營案（陸軍）」無法決標公告，指出依政府採購法第48條第1款「發現有足以影響採購公正之違法或不當行為者」，因此不予開標決標，並於同日重新刊登同案的招標公告。

根據政府電子採購網今天公布的決標公告，「國軍服裝供售站委商經營案（陸軍）」，預算金額為66億7583萬6260元，決標方式為準用最有利標，得標廠商為台南企業股份有限公司，決標金額為50億687萬7195元。

另一間共同投標得標廠商為斐樂股份有限公司，決標金額為16億6895萬9065元，履約起迄日期均為今年10月14日至民國119年12月31日，履約執行機關為陸軍司令部。

國防部 陸軍 服裝

相關新聞

川普不認為中共2027將攻台 顧立雄：有實力才能換取和平

美國總統川普表示，不認為中共會在2027年發動攻台，國防部長顧立雄說，川普的意思應該還是以嚇阻作為印太和平的基礎。國防部...

海軍大氣局長遭報違法蒐集機密 顧立雄：毋枉毋縱詳盡調查

海軍「大氣海洋局」局長林倉玉遭報違法蒐集機密作戰資料，還傳出要求下屬浮編預算等狀況。國防部長顧立雄今天表示，他會要求海軍...

66架新購F-16預定明年全交機 顧立雄認：確實有挑戰性

我方向美國採購66架F-16 C/D Block70戰機預定明年底應全數交機回台，但至今1架都沒有交機，國防部長顧立雄今...

令基層上網蒐集罵政府貼文 海巡署：反制中共認知作戰

海巡爆料，上級要求基層上網蒐集「誰在罵政府」貼文，截圖上傳作為安全情報，批評此舉扭曲職務本質。海巡署表示，這是為避免民眾...

空軍嘉義基地維護空戰主力F16V安全 部署逾百面防護網防無人機

為強化台灣西部空防安全，空軍嘉義基地首批換裝F-16V戰機主力戰機，除架防護網防鳥擊，維護戰機起降安全，因俄烏戰爭無人機...

輕戰車M41D退役倒數 穿梭金門坑道外還有哪些秘密？

1958年八二三砲戰之後，國軍開始接收美軍的M41戰車。金馬外島為防共軍，挖掘大量坑道與掩體，其中有戰車坑道。坑道配合當年M41大小而興建，重量為其兩倍的M60A3沒法開入，獵豹輪型戰車量減輕到30噸以內，但車身長寬高都大於M41。 資深記者程嘉文帶你到小金門坑道裡，感受坐進M41戰車的震撼。

