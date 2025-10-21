國軍服裝供售站委商經營案 台南企業等公司得標

根據政府電子採購網今天公布的決標公告，預算金額為新台幣66億餘元的國防部「國軍服裝供售站委商經營案（陸軍）」，由台南企業股份有限公司得標，決標金額為50億餘元，另一間得標廠商為斐樂股份有限公司，決標金額為16億餘元。

台灣民眾黨主席黃國昌7月23日透過臉書指出，興采實業成為「國軍服裝供售站委商經營案」的第一優勝廠商，但就在取得評選優勝後，得標廠商全面改選董事，擔任此標案評選委員的前經濟部官員洪嵩輝，竟成為興采獨董。

國防部當天發布新聞稿回應，針對陸軍辦理該項標案，評選委員成為得標廠商獨立董事，國防部於6月獲知此情後，即暫停採購簽約程序，並撤銷原評選結果，國防部將依法重新辦理採購作業。

政府電子採購網於8月5日刊登國防部「國軍服裝供售站委商經營案（陸軍）」無法決標公告，指出依政府採購法第48條第1款「發現有足以影響採購公正之違法或不當行為者」，因此不予開標決標，並於同日重新刊登同案的招標公告。

根據政府電子採購網今天公布的決標公告，「國軍服裝供售站委商經營案（陸軍）」，預算金額為66億7583萬6260元，決標方式為準用最有利標，得標廠商為台南企業股份有限公司，決標金額為50億687萬7195元。

另一間共同投標得標廠商為斐樂股份有限公司，決標金額為16億6895萬9065元，履約起迄日期均為今年10月14日至民國119年12月31日，履約執行機關為陸軍司令部。