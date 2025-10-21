快訊

修杰楷上銬被抓走！咘咘、波妞親眼目睹嚇壞 賈靜雯回應了

央視推這部電視劇是攻台前奏？學者：不排除這種可能

Google Pixel手機鐵粉看過來！官方邀15位「超級粉絲」有望搶先用Pixel 11

川普不認為中共2027將攻台 顧立雄：有實力才能換取和平

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導

美國總統川普表示，不認為中共會在2027年發動攻台，國防部長顧立雄說，川普的意思應該還是以嚇阻作為印太和平的基礎。國防部的立場也一向如此，認為應該以實力為基礎，才能換取和平。

美國總統川普在會見澳洲總理艾班尼斯時，面對媒體詢問中國大陸可能在2027年入侵台灣時表示「他不認為中國想要這麼做」。不過另一方面，美國國防公司Anduril創辦人拉奇認為中共終究會發動攻台，還爆料Anduril所有工作都建立在「中共將在2027年攻台」的假設上。

顧立雄表示，他認為川普的意思應該還是以嚇阻作為基礎，認為印太區域和平穩定的重要性。他認為嚇阻就是以實力為基礎，確保台海的和平穩定現狀，國防部立場也是如此，我方認為應該以實力為基礎，實力才能換取和平。

川普20日在白宮會見艾班尼斯，有媒體詢問說，中國大陸有可能在2027年入侵台灣，是否認為美英澳三國簽署的「AUKUS」核子潛艦協議是用來嚇阻中國的一環？川普表示，他認為AUKUS是嚇阻的手段，但他也說，他不認為會有需要用到。川普說，美國擁有世界上最強大的軍事力量，沒有人會想要招惹美國，川普也看不出來中國國家主席習近平會這麼做。

川普說，美國會與中國互動良好，包括在台灣的議題上；不過，川普說，這並不代表說中國不重視台灣，川普認為台灣是中國眼中的蘋果，但川普說，他看不出來任何事情會發生。

