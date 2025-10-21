海軍大氣局長遭報違法蒐集機密 顧立雄：毋枉毋縱詳盡調查

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
海軍司令部外觀。圖／引自Google Earth
海軍「大氣海洋局」局長林倉玉遭報違法蒐集機密作戰資料，還傳出要求下屬浮編預算等狀況。國防部顧立雄今天表示，他會要求海軍毋枉毋縱，詳盡進行調查，提出詳盡的書面報告。

海軍「大氣海洋局」局長林倉玉遭爆違法蒐集不屬於海測局權限的漢光演習機密作戰資料，還傳出要求下屬浮編國土韌性特別預算等情事。海軍司令部對此回應除了違反資安規定外，其他指控均不屬實；不過卻也傳出基層反映情況並不是海軍說的那樣。

顧立雄說，海軍已經做過初步調查，也說明很多單方面指控並不實在，他會要求海軍秉持毋枉毋縱的精神，不能隨便冤枉一個人，也要詳盡進行調查，他會要求海軍提出詳盡的書面報告。

另一方面，中共近期多次公布疑似國軍資電、軍情人員及相關單位資料。華府智庫指出，這顯示北京可能展開新一波認知作戰行動，意圖在台灣軍方、政府與社會中製造對中共滲透程度的疑慮。

顧立雄表示，中國從事的是一種認知站、心理戰，要形成一定的心理威懾，利用我們民主社會的透明資訊，拼湊一些個資來發布，其目的除了心理威懾外，也在分化台灣社會。

顧立雄強調，國防部會改進，要求相關單位在社群媒體的活動，要盡量避免洩漏個資，也會加強輔導，同時研議策進作為。

