66架新購F-16預定明年全交機 顧立雄認：確實有挑戰性

我方向美國採購66架F-16 C/D Block70戰機預定明年底應全數交機回台，但至今1架都沒有交機，國防部長顧立雄今天表示，F-16的相關問題已經在改善中，目前可以預期明年會有交機，不過全部交機完畢「確實有挑戰性」。

我方向美國採購的66架F-16C/D Block70戰機，依據規畫，應於今年、明年各出廠26架、38架戰機，明年底以前66架全數交機、飛抵台灣，但目前出廠與交機進度均延宕。空軍司令部參謀長李慶然坦言如期交機的風險很大。

顧立雄指出，針對延宕的武器裝備，台美雙方一直持續進行相關管制會議，都有緊密溝通。F-16的相關問題也已經在改善中，目前可以預期明年會有交付，不過他坦言，全部運交完畢「確實有挑戰性」。

顧立雄強調，我方當然還是期望能儘速建造，儘快完成交付。媒體追問是否會對製造商洛馬公司開罰？顧立雄沒有進一步回應。

另一方面，國防部副部長鍾樹明出席美台國防工業會議時，針對賴總統提出的「台灣之盾」表示，期盼美國協助整合台灣現有的防空系統。

顧立雄說，防空系統是一個建軍的重要事項，雙方當然會針對這部分有所討論。國防部在年底之前提出的特別預算會說明，軍方建置相關的多層防空系統，相關的整合，國防部會提出說明。