令基層上網蒐集罵政府貼文 海巡署：反制中共認知作戰

海巡爆料，上級要求基層上網蒐集「誰在罵政府」貼文，截圖上傳作為安全情報，批評此舉扭曲職務本質。海巡署表示，這是為避免民眾誤入中共認知作戰的陷阱，因此請所屬「掌蒐與海巡署相關議題，或影響國家安全、社會安定等重大爭議訊息」。

臉書粉專「爆料海巡2.0」日前疑由基層發出編號2946文表示，海巡守海、守漁、守人民的安全，不是為了替任何政黨擦拭面子。現在竟然有人把「誰在罵政府」當成安全情報下發，完全扭曲職務本質。

貼文指稱，民進黨執政、朝野之爭、政策好壞可以被拿出來檢討；但把基層同仁變成監控網路言論的工具，逼人蒐集、截圖、整理「批評政府」的貼文，這已經超越公務職責，變成道德與良心的逼迫。

海巡署表示，中共持續結合軍演、灰帶侵擾等活動，刻意散布有關海巡的虛假信息，為避免民眾誤入中共認知作戰的陷阱，海巡署因此請所屬「掌蒐與海巡署相關議題，或影響國家安全、社會安定等重大爭議訊息」，並蒐查疑似中共操縱的異常帳號，將虛假或爭議訊息報由海巡署或權責機關及時更正，以安定我民心士氣。

海巡署說，海巡恪遵「行政中立」的立場不變，將以最堅定的立場及行動，捍衛我國主權與民主，保護民眾生命財產安全。