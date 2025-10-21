快訊

MLB／水手奈勒為毀雙殺竟「獻頭」 藍鳥投手氣到飆F開頭髒字

央視推這部電視劇是攻台前奏？學者：不排除這種可能

王大陸閃兵案發燒 Energy書偉、棒棒堂小杰也被拘提

令基層上網蒐集罵政府貼文 海巡署：反制中共認知作戰

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海巡爆料，上級要求基層上網蒐集「誰在罵政府」貼文，截圖上傳作為安全情報。圖為示意。圖片來源／海巡署
海巡爆料，上級要求基層上網蒐集「誰在罵政府」貼文，截圖上傳作為安全情報。圖為示意。圖片來源／海巡署

海巡爆料，上級要求基層上網蒐集「誰在罵政府」貼文，截圖上傳作為安全情報，批評此舉扭曲職務本質。海巡署表示，這是為避免民眾誤入中共認知作戰的陷阱，因此請所屬「掌蒐與海巡署相關議題，或影響國家安全、社會安定等重大爭議訊息」。

臉書粉專「爆料海巡2.0」日前疑由基層發出編號2946文表示，海巡守海、守漁、守人民的安全，不是為了替任何政黨擦拭面子。現在竟然有人把「誰在罵政府」當成安全情報下發，完全扭曲職務本質。

貼文指稱，民進黨執政、朝野之爭、政策好壞可以被拿出來檢討；但把基層同仁變成監控網路言論的工具，逼人蒐集、截圖、整理「批評政府」的貼文，這已經超越公務職責，變成道德與良心的逼迫。

海巡署表示，中共持續結合軍演、灰帶侵擾等活動，刻意散布有關海巡的虛假信息，為避免民眾誤入中共認知作戰的陷阱，海巡署因此請所屬「掌蒐與海巡署相關議題，或影響國家安全、社會安定等重大爭議訊息」，並蒐查疑似中共操縱的異常帳號，將虛假或爭議訊息報由海巡署或權責機關及時更正，以安定我民心士氣。

海巡署說，海巡恪遵「行政中立」的立場不變，將以最堅定的立場及行動，捍衛我國主權與民主，保護民眾生命財產安全。

海巡署 中共 國家安全

延伸閱讀

少將主任被控隱瞞娶陸配有國安疑慮？海巡署澄清：主動填具依規查核

影／梧棲港觀光船浮動碼頭男子心情不佳 看到海巡即落海獲救

影／5旬陸籍男「2浮球偷渡金門」遭活逮 一度抗拒自稱：我來玩

影／台陸漁船東引外海驚險絞網 海巡急馳現場協調化干戈

相關新聞

令基層上網蒐集罵政府貼文 海巡署：反制中共認知作戰

海巡爆料，上級要求基層上網蒐集「誰在罵政府」貼文，截圖上傳作為安全情報，批評此舉扭曲職務本質。海巡署表示，這是為避免民眾...

空軍嘉義基地維護空戰主力F16V安全 部署逾百面防護網防無人機

為強化台灣西部空防安全，空軍嘉義基地首批換裝F-16V戰機主力戰機，除架防護網防鳥擊，維護戰機起降安全，因俄烏戰爭無人機...

輕戰車M41D退役倒數 穿梭金門坑道外還有哪些秘密？

1958年八二三砲戰之後，國軍開始接收美軍的M41戰車。金馬外島為防共軍，挖掘大量坑道與掩體，其中有戰車坑道。坑道配合當年M41大小而興建，重量為其兩倍的M60A3沒法開入，獵豹輪型戰車量減輕到30噸以內，但車身長寬高都大於M41。 資深記者程嘉文帶你到小金門坑道裡，感受坐進M41戰車的震撼。

打造台灣之盾 鍾樹明：盼美國助整合台防空系統

針對賴清德總統提出打造「台灣之盾」，我國國防部副部長鍾樹明20日表示，希望台灣能與美國合作，盼美國協助整合台灣現有的防空...

美台國防工業會議 副防長籲打造無人機非紅供應鏈

我國國防部副部長鍾樹明20日於美台國防工業會議發表談話，鍾樹明說，國軍未來將籌建無人化的武器裝備，聚焦量大、價廉、可消耗...

新造潛艦11月交付 有挑戰

立院外交及國防委員會昨天針對潛艦國造舉行專案報告。國防部長顧立雄承認，其他新造潛艦國家，第一艘要七年以上，我國當初只設定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。