王定宇：國防特別預算將破兆 含台灣之盾等4大支柱

正在美國參加美台國防工業會議的民進黨籍立委王定宇今天表示，台灣政府預計10月底、11月初提出新的國防特別預算，規模高達新台幣1.3兆元，共有4大支柱，包括建立「台灣之盾」、提升戰備存量等。

第24屆「美台國防工業會議」19日起至21日在馬里蘭州埃利科特市（Ellicott City）舉行。今年會議預定討論5大主題，包括評估台灣的國家安全挑戰；聯盟建構、合作及協同作戰能力；政治作戰：反制隱蔽的威脅；全民防衛：重組、訓練與軍民合作；電子與電磁頻譜作戰：台灣的關鍵戰場。

台灣政黨也派代表出席會議，包括民進黨籍立委王定宇、沈伯洋及民進黨駐美代表處主任蕭舜文；國民黨駐美代表秦日新及空軍退役中將、國民黨中評委田在勱。秦日新預定今晚發表主題演說。

王定宇今天在場邊記者會表示，川普2.0對台灣安全的重視跟要求提高很多，中國對周邊鄰近國家的威脅加大很多，台灣對自我防衛的意志和預算投入增加很多，這3件事對這次美台國防工業會議帶來許多關注。

他指出，川普政府重視夥伴要盡自己的責任，這一方面提高台美軍事安全合作，另一方面也提供台美在國防產業供應鏈的合作，平時是經濟上的機會，戰時則是自給自足的戰備深度。

王定宇表示，台灣系統性防衛力量的提升，從全社會韌性、打造「台灣之盾」到建立不對稱戰力、台美合作武器生產讓台灣能自給自足，都是這次會議關注重點，也是台美合作的重要基礎。

沈伯洋指出，會議以往討論範圍大多是軍事武器購置，但現在討論議題涵蓋全社會防衛韌性、資安、情報及國防預算用途等，大家也很關心台灣國內政治變化是否會影響預算。

另外，王定宇表示，台灣政府預計在10月底、11月初提出新的國防特別預算，為期7年、規模高達新台幣1.3兆元，前4年是支付高峰期，共有4大支柱。

他指出，第一大支柱是建立「台灣之盾」。台灣自製武器及向美軍購武器需協調整合機制以發揮更好的效能，也需要指揮、控制整合系統將所有火力單元和感知系統有效整合並導入人工智慧，因應中國對台各種空中威脅，特別是遠程火箭。

王定宇表示，第2大支柱是提升台灣不對稱戰力，這不只是製造無人載具，還包括無人機和反無人機的能力建構。第3大支柱則是增加軍備縱深，面對中共威脅，台灣必須加大戰備存量。

他說，第4大支柱是希望讓台灣軍工業自己生產戰備存量，平時做為自由民主陣營的供應鏈一環，可以拚經濟，戰時可自給自足生產必要裝備，包括炮管、彈藥或愛國者飛彈。

他表示，這4個支柱組成1.3兆的特別預算，不僅提高安全、建構台美合作供應鏈，還能扶植台灣國防產業，使其成為自給自足、全球供應鏈的一環。

「美台國防工業會議」（US-Taiwan Defense Industry Conference）由「美台商業協會」（US-Taiwan Business Council）主辦，自2002年以來，每年邀請台美官員、國防工業廠商及智庫學者與會討論。今年預計約有200人參與。