空軍嘉義基地維護空戰主力F16V安全 部署逾百面防護網防無人機

為強化台灣西部空防安全，空軍嘉義基地首批換裝F-16V戰機主力戰機，除架防護網防鳥擊，維護戰機起降安全，因俄烏戰爭無人機大量運用戰術啟示，近期基地內準備架設「防護網」，用以防範中共無人機入侵干擾。這項新措施讓「防護網」成為新型態無人機戰爭空防防護線。

空軍嘉義基地近期在政府採購網公告，公開徵求長30公尺、寬6公尺的防護網共計104組，並採購832支營釘，以及461支7公尺長孟宗竹，作為支撐結構。據了解，這批裝備主要部署基地內部，維護戰機起降安全，同時防範潛在的無人機侵入，避免干擾戰備運作。

軍方指出，這些防護網架設營區內部，無須舉辦地方說明會，不會影響民眾出入或農民作業，不會涉及公共安全。至於外界關心是否可能造成鳥類誤觸，軍方強調，基地內既有的防護網網已避開候鳥遷徙路線設置，網孔尺寸與位置經過評估，不會威害野生鳥類飛行。