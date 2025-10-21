空軍嘉義基地維護空戰主力F16V安全 部署逾百面防護網防無人機

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
為強化台灣西部空防安全，空軍嘉義基地首批換裝F-16V戰機主力戰機，除架防護網防鳥擊，維護戰機起降安全，因俄烏戰爭無人機大量運用戰術啟示，近期基地內準備架設「防護網」，用以防範中共無人機入侵干擾。這項新措施讓「防護網」成為新型態無人機戰爭空防防護線。

空軍嘉義基地近期在政府採購網公告，公開徵求長30公尺、寬6公尺的防護網共計104組，並採購832支營釘，以及461支7公尺長孟宗竹，作為支撐結構。據了解，這批裝備主要部署基地內部，維護戰機起降安全，同時防範潛在的無人機侵入，避免干擾戰備運作。

軍方指出，這些防護網架設營區內部，無須舉辦地方說明會，不會影響民眾出入或農民作業，不會涉及公共安全。至於外界關心是否可能造成鳥類誤觸，軍方強調，基地內既有的防護網網已避開候鳥遷徙路線設置，網孔尺寸與位置經過評估，不會威害野生鳥類飛行。

嘉義縣野鳥學會總幹事陳建樺指出，一般農田用鳥網孔隙較細，鳥類容易誤觸；但軍方此次採購的防護網孔隙較大，結構粗疏，不致造成鳥類誤陷。他表示，理解軍方為維護飛安與防禦無人機的需求，肯定軍方在防務與生態之間取得平衡，「這樣的設置若能兼顧國防與保育，值得肯定。」在兩岸情勢緊張、無人機威脅日增背景下，嘉義基地的防護網不僅是飛安防護，更是國防轉型的一環。防護網在看不見的防線上守護著台灣的天空。

