打造台灣之盾 鍾樹明：盼美國助整合台防空系統

針對賴清德總統提出打造「台灣之盾」，我國國防部副部長鍾樹明20日表示，希望台灣能與美國合作，盼美國協助整合台灣現有的防空系統；鍾樹明也表示，美國對台軍售延宕交付正在減少當中，美方非常有誠意要解決問題。

一年一度的美台國防工業會議於20日於美國馬里蘭州登場，現場有逾200人出席參加；鍾樹明20日上午以「台灣以實力維持真和平」為題發表談話，談話內容旨在闡述台海和平穩定的重要性，以及我國面對中共威脅採取的備戰作為與不對稱戰力的變革。

在台海和平穩定的重要性方面，鍾樹明說，中共結合「非軍事手段」和「準軍事壓力」，以混合戰行動挑釁台灣，光是今年以來，在台海周邊偵獲進入海峽中線的共機就達4300架次、軍艦達2062艘。

鍾樹明指出，美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）也強調，共軍的舉動並非單純的演習，而是在進行武力犯台的實戰預演，企圖阻斷我海上交通線，並形成包圍態勢，同時透過官媒形塑「台灣內海化」的假象。

鍾樹明說，我國國防部秉持「建構不對稱作戰、強化防衛韌性、提升後備戰力及厚植灰色地帶應處能量」等四大重點來提升戰力。

鍾樹明說，參考俄烏戰爭經驗，我國積極整建籌獲「機動、小型、人攜式及智慧 （AI）武器裝備」及無人機暨其防禦系統，未來將運用地理環境特性，籌建無人化的武器裝備，朝量大、價廉、 可消耗、即偵即攻等建立國防工業模組化能量，同時廣儲民間產能，並爭取與友盟國家技術合作，共同打造無人機非紅供應鏈。

至於賴總統日前提出「台灣之盾」的構想，鍾樹明說，這是賴總統希望在戰爭發生的時候，能夠確保台灣人民的生命財產安全、保護國家的關鍵基礎設施，並保全國軍的重要防禦目標，建立完整的防護網，「這是很大的計畫」。

針對台灣之盾，鍾樹明說，台灣盾是涵蓋共軍導彈、遠火系統火箭的整體防禦構想，國防部必須整合現有的防護系統，以及資通訊系統等，台灣也與美方討論具體合作的方案，希望美方能幫忙整合台灣的防空系統。

另外，鍾樹明說，美方軍售延宕交付正在慢慢減少當中，美方非常有誠意來解決問題，我方也開出美國需要交付的裝備清單，讓美國一一去打通阻礙；鍾樹明指出，美國對台有專門的部門來解決軍售延宕的問題。