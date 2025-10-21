美台國防工業會議 副防長籲打造無人機非紅供應鏈

我國國防部副部長鍾樹明20日於美台國防工業會議發表談話，鍾樹明說，國軍未來將籌建無人化的武器裝備，聚焦量大、價廉、可消耗等特色，同時也希望與美國國防廠商合作，達到技術移轉、共同研製等目標，也希望打造無人機非紅供應鏈。

一年一度的美台國防工業會議於20日於美國馬里蘭州登場，現場有逾200人出席參加；鍾樹明20日上午以「台灣以實力維持真和平」為題發表談話，談話內容旨在闡述台海和平穩定的重要性，以及我國面對中共威脅採取的備戰作為與不對稱戰力的變革。

在台海和平穩定的重要性方面，鍾樹明說，中共結合「非軍事手段」和「準軍事壓力」，以混合戰行動挑釁台灣，光是今年以來，在台海周邊偵獲進入海峽中線的共機就達4300架次、軍艦達2062艘。

鍾樹明指出，美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）也強調，共軍的舉動並非單純的演習，而是在進行武力犯台的實戰預演，企圖阻斷我海上交通線，並形成包圍態勢，同時透過官媒形塑「台灣內海化」的假象。

鍾樹明也指出，共軍的軍事行動不侷限在台海、東海、南海等第一島鏈關鍵區域，近來更在西太平洋進行日趨密集且具侵略性的軍事活動，包括航艦編隊軍演、試射洲際彈道飛彈等，頻繁對周邊國家進行軍事挑釁與灰色地帶行動，目的在突破第一島鏈封鎖。

鍾樹明說，我國國防部秉持「建構不對稱作戰、強化防衛韌性、提升後備戰力及厚植灰色地帶應處能量」等四大重點來提升戰力。

鍾樹明說，參考俄烏戰爭經驗，我國積極整建籌獲「機動、小型、人攜式及智慧 （AI）武器裝備」及無人機暨其防禦系統，未來將運用地理環境特性，籌建無人化的武器裝備，朝量大、價廉、 可消耗、即偵即攻等建立國防工業模組化能量，同時廣儲民間產能，並爭取與友盟國家技術合作，共同打造無人機非紅供應鏈。

鍾樹明指出，目前我國防部創新小組（DIO）優先關注無人系統與反制無人系統等項目，藉產業調查及科技交流，了解國內、外新興科技應用與趨勢，並投入人工智慧、無人載具、蜂群協同、自主航行等國內外新興技術。

他認為說，台美國防產業領域無論是軟體開發、系統設計都可尋求合作的機會，他誠摯邀請美國國防廠商，透過我國防部創新小組（DIO）、美國在台協會、台灣國防產業發展協會及中科院等，展開技術移轉、授權、共同研製、在地生產與維修。